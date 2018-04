Nová milenka bratislavského župana: Čo mu zubárka o svojej minulosti nepovedala?

BRATISLAVA - Juraj Droba zo strany Sloboda a Solidarita si vyrazil na prestížnu módnu akciu po boku fešnej zubárky Lucie. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PAVEL KNAPKO.

Nový objav: Župan Droba sa na prominentnej módnej akcii objavil po boku sexi zubárky Lucie. Zdroj:EMIL VAŠKO

Dáma prišla s výstrihom, na ktorom by nechal oči nejeden chlap. Brunetka sa nedávno rozišla s mužom, ktorého meno figurovalo v miliónovom škandále exministra školstva Petra Plavčana.

Šikovná zubárka

Hlboký výstrih, plné pery, ukážkové nohy ako stvorené pre modelingové mólo a skrytý stomatologický talent. Fešná zubárka Lucia zahviezdila po Drobovom boku na Bratislavských módnych dňoch. Napriek tomu, že sa mali k sebe, a viacero Drobových známych nášmu týždenníku potvrdilo, že ide o jeho čerstvý objav, šéf Bratislavského samosprávneho kraja nechcel zachádzať do podrobností. „Nejde o žiadny objav, je to moja kamarátka Lucia. Nechcem o nej viac hovoriť,“ stručne čo-to prezradil o sexi spoločníčke.

Droba skúpy na detaily nakoniec priznal, že s Luciou si prvýkrát padli do oka na jednej spoločenskej akcii. „Normálne spolu chodíme aj do divadla či do kina. Skrátka sa stretávame,“ dodal. Na otázku, či Droba odteraz na zubnú prehliadku zavíta už len do Luciinej bratislavskej ordinácie, odpovedal klasicky vyhýbavo. „O tom som ešte nerozmýšľal,“neprezradil podrobnosti saskár.

