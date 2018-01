Miera nezamestnanosti je menej ako šesť percent. Najvyššia je v okrese Rimavská Sobota

BRATISLAVA - Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v decembri 2017 dosiahla hodnotu 5,94 %. Medzimesačne sa znížila o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne klesla o 2,82 p. b. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Marián Valentovič, za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Marián Valentovič. Foto archív Zdroj:Martin Baumann/TASR

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v decembri tohto roku podľa Valentoviča predstavoval 161.915 osôb. Medzimesačne poklesol o 172 osôb, medziročne sa znížil o 76.062 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v decembri 2017 dosiahla 7,18 %. Medzimesačne klesla o 0,01 p. b. a medziročne o 2,98 p. b.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v decembri tohto roku 195.583 osôb, medzimesačne klesol o 472 osôb a medziročne sa znížil o 80.548 osôb.

V decembri 2017 sa podľa Valentoviča zaznamenal pokles miery evidovanej nezamestnanosti v štyroch krajoch. Najvýraznejší medzimesačný pokles, o 0,07 p. b., sa dosiahol v Bratislavskom a Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu podľa Valentoviča zaevidoval v decembri najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti Košický kraj (9,94 %). Úroveň nad slovenský priemer (5,94 %) dosiahol ešte Banskobystrický kraj s 8,67 % a Prešovský kraj s 9,68 %.

Na okresnej úrovni v decembri 2017 v 38 okresoch klesla miera evidovanej nezamestnanosti, v 39 okresoch miera nezamestnanosti vzrástla a v dvoch okresoch sa nezmenila.

Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenali úrady práce v okrese Rimavská Sobota (18,48 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (1,98 %) dosiahol okres Trnava.

Dalo sa to čakať

"Tak ako sa dalo očakávať v mesiaci december, sme zaznamenali mierny útlm náborov zo strany zamestnávateľov, čo predstavovalo aj mierny pokles o 5256 miest nahlásených na úradoch práce. Celkovo tak bolo k dispozícii pre uchádzačov o zamestnanie 69.375 miest, čo predstavovalo medziročne viac o 34.091 voľných pracovných miest," doplnil Valentovič. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 15.537 (podiel 22,4 %), najmenej 4613 v Banskobystrickom kraji (podiel 6,6 %).

Z hľadiska štruktúry bolo podľa Valentoviča najviac voľných pracovných miest v profesiách operátori a montéri strojov a zariadení (28.100 miest), ďalej kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13.704 miest) a v kategórii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (10.493 miest).

Výsledok oživenia ekonomiky

Aktuálny pokles nezamestnanosti je najmä výsledkom cyklického oživenia ekonomiky. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k decembrovej miere nezamestnanosti zverejnenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Súčasný ekonomický rast je podľa neho pritom relatívne náročný na pracovnú silu, keď na rozdiel od minulosti (minulej dekády) už neťaží z masívnych investícií do modernizácie ekonomiky, ktoré zvyšovali produktivitu práce a znižovali tak nároky na novú pracovnú silu. "V súlade s očakávaniami platí, že prílev sezónnych pracovníkov bol nižší ako zvyčajne, najmä v stavebníctve, odkiaľ sa na úradoch v decembri registrovalo najmenej nových nezamestnaných za posledných 5 rokov, až o 30 % nových nezamestnaných, ako v priemere v decembri za predchádzajúce 4 roky," priblížil.

Na druhej strane, podľa neho celkový počet novoregistrovaných nezamestnaných predsa len medziročne mierne vzrástol (o 5,4 %, len druhýkrát v minulom roku), keď sa v decembri na úradoch registrovalo viac nových nezamestnaných z verejnej správy a narástol aj počet nezamestnaných, ktorí sem prešli z ekonomickej neaktivity (dobrovoľne nezamestnaní, študenti a podobne). Časť z nich (ekonomicky neaktívnych) by mohli byť nezamestnaní, ktorých v minulosti vyradili pre nespoluprácu a v súčasnosti sa len vracajú naspäť do evidencie úradov.

"V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi minulého roka sa pokles nezamestnanosti smerom k záveru roka predsa len zmierňoval. Sezónne očistený decembrový pokles nezamestnanosti bol najnižší v minulom roku, respektíve od augusta 2016. Najvýraznejší medzimesačný pokles nezamestnanosti (sezónne očistený) pritom Slovensko zaznamenalo v júni a júli, približne 2,5-krát rýchlejší ako v decembri. Dôvody spomalenia poklesu nezamestnanosti je potrebné hľadať skôr na strane ponuky pracovnej sily. Potvrdzovali by to čísla voľných pracovných miest aj dovozu pracovnej sily zo zahraničia.

Nezamestnanosť na Slovensku sa podľa neho totiž nie úplne stretáva s dopytom po pracovnej sile. Väčším problém sa pritom aktuálne javí nevhodné regionálne rozloženie nezamestnanosti ako nevhodná vzdelanostná štruktúra nezamestnaných.

"Rastúca ekonomika by mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá. Stále pritom platí, že vo väčšine regiónov Slovenska (najmä západného Slovenska) v súčasnosti nebráni výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti nedostatok nových pracovných miest, ale nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu. Podobne ako v decembri, aj v januári by čísla nezamestnanosti ešte mali ovplyvňovať sezónni zamestnanci. Predpokladáme tak, že aj v januári by nezamestnanosť mohla viac-menej stagnovať na úrovni tesne pod 6 %," dodal Koršňák.

TASR

