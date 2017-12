Návrat do minulosti: Títo mladí Slováci hrajú božskú hudbu na strunách z kravských čriev

BRATISLAVA - Partia mladých ľudí hrá barokovú hudbu na nástrojoch spred stáročí. V archívoch hľadajú záznamy o tom, ako sa vtedy koncertovalo.

Barokové srdce: Súbor historickej hudby nielen hrá. Študuje traktáty, pátra po tom, ako baroková hudba skutočne znela. Aby bol čo najautentickejší. Zdroj:PLUS 7 DNÍ / Jana Čavojská

V kostole v centre Bratislavy zaznejú tóny barokovej hudby. Sláky poskočia na strunách zo zvieracích čriev. Hudobné nástroje, historické kusy alebo ich verné kópie, sa dopĺňajú, hudba jemná a ľahká ako pierko zaplní chrám až po strop. Dovnútra nesmelo vchádza cudzinec. „Aký je to koncert?“ pýta sa. „A vstupné je dobrovoľné?“ krúti hlavou. „Viete, koľko by niečo také stálo v Londýne?“

Súbor starej hudby Il Cuore Barocco, v preklade Barokové srdce, koncertuje v historických priestoroch a väčšinou za dobrovoľné vstupné. Jeho členovia pôsobia v orchestroch po celej Európe. Každý rok si naplánujú niekoľko spoločných projektov, aby priblížili krásu barokovej hudby v čo najautentickejšej podobe, napísala Jana Čavojská pre týždenník PLUS 7 DNÍ.

Bol červený a funel

Odkiaľ môžeme vedieť, ako táto hudba v baroku znela, zaujíma ma. Máme notový zápis. Ten nám však neprezradí, kedy hudobníci pridali na dynamike či vylúdili hlasný a úderný zvuk a aké ornamenty pridali čembalu okrem tých nalinkovaných.

„V minulosti milovníci hudby písali o koncertoch,“vysvetľuje umelecký vedúci súboru Tomáš Kardoš. Hrá na violončele, barokovom fagote, viole de gamba, base de violon a pôsobí v Holandsku. „Cestovali po Európe, navštevovali koncerty a písali o tom, aká bola ich úroveň, kto a ako hral. Zaznamenávali udalosti a interpretov. Keď čítame tieto traktáty, dozvedáme sa napríklad, že taliansky skladateľ a huslista Arcangelo Corelli svoje diela hral sám, hral ich vášnivo, že pritom funel, točil očami, bol celý červený a mal veľmi expresívny výraz.“

Tomáš Kardoš priznáva, že nevedia, či to interpretujú správne. Už nikto nezistí, či skladby v minulosti zneli práve takto. Ale hudobné zoskupenie Il Cuore Barocco robí všetko pre to, aby dosiahli čo najväčšiu autenticitu. Poslucháči ich koncertov si môžu vychutnať hudbu pravdepodobne v takej istej podobe, ako znela pred tristo rokmi koncertnými sálami vtedajšej Európy.

V 17. storočí sa v kostoloch hrávala sakrálna hudba, v palácoch panovníkov a bohatých tanečná hudba, hudba pri stolovaní a ďalších príležitostiach. V opere, vynáleze baroka, oživili antickú tradíciu spojenia hudby, spevu, tanca a scénického stvárnenia. Opera postupne otvorila svet hudby aj pre obyčajných ľudí. Do barokových divadiel si mohol kúpiť lístky ktokoľvek, nielen tí urodzení.

Autenticita: Notové záznamy nám nepovedia presne, ako baroková hudba znela, a nahrávky z tých čias neexistujú. Mladí hudobníci sa snažia o čo najväčšiu presnosť. Zdroj: PLUS 7 DNÍ / Jana Čavojská

Dvojmetrový hmatník: Dejiny hudobných nástrojov súvisia s postupným zosilňovaním a zintenzívňovaním ich zvuku. „Už barokové sláčikové nástroje sú oproti renesančným silnejšie,“ hovorí Tomáš Kardoš. „V klasicizme a romantizme výrobcovia menili stavbu nástrojov. Aby dosiahli silnejší zvuk, zvýšili tlak strún na nástroj. Preto museli zmenšiť veľkosť violončela. Pôvodný väčší nástroj by nevydržal taký silný tlak.“

Prvé koncertné sály boli komorné. Sláčikové nástroje nedokázali hrať veľmi hlasno. Silný zvuk vylúdili iba dychové nástroje. Hoboje, flauty, trúbky. „Dnes elektronika spôsobila obrovský nepomer. Dvaja ľudia odohrajú koncert pre obrovský štadión divákov. Z minulosti máme o veľkých koncertoch málo záznamov,“ rozpráva Tomáš Kardoš. „Napríklad, keď sa pre morovú epidémiu presunul viedenský dvor do Prahy, spojili sa dokopy umelci a odohrali operu pod holým nebom. V orchestri hralo sto ľudí, aby dosiahli požadovaný zvuk a efekt.“

Barokové srdce hráva väčšinou v zostave dvoje huslí, violončelo a teorba. Teorba je zvláštny barokový hudobný nástroj s dlhým, takmer dvojmetrovým hmatníkom. Jakub Mitrík tvrdí, že do autobusu sa zmestí. Samozrejme, v bežnom obchode s hudobninami teorbu nekúpite. V Európe je niekoľko majstrov, ktorí vyrábajú repliky starých nástrojov. Predlohy hľadajú v múzeách alebo súkromných zbierkach, na dobových maľbách alebo v opisoch z dielní starých majstrov. Nie je to lacný špás.

Problémy s prevozom

Navyše, nie je čembalo ako čembalo. „V minulosti používali Taliani iný typ čembala než francúzski alebo nemeckí čembalisti. Preto by sa mali pri kvalitnej rekonštrukcii barokovej hudby používať nástroje typické pre danú krajinu. Napríklad, keď budeme hrať vo februári v Slovenskej filharmónii koncert z tvorby francúzskeho barokového skladateľa Marca Antoina Charpentiera, použijeme kópiu francúzskeho čembala, na koncertoch z cyklu Viva Vivaldi budem hrať na talianskom čembale a podobne. Čembalá vyrábali lokálni výrobcovia a ich zvuk sa líšil,“ vysvetľuje čembalista Martin Gedeon.

Hra na čembale so sebou prináša viaceré povinnosti. Cena repliky takého nástroja sa môže vyšplhať do výšky štyridsaťtisíc eur. Transport nástroja si vyžaduje veľké auto. Čembalo sa totiž nedá rozložiť. Jeho ladenie trvá priamo na mieste desiatky minút. Rozpozná však laický návštevník koncertu, či hrá čembalo z Francúzska, Nemecka alebo z Talianska? Hudobníci hovoria, že to dokážu len fajnšmekri. Treba na to trénované ucho. Kovové struny sú novinka posledných desaťročí. Struny na sláčikové nástroje vyrábali až do konca 2. svetovej vojny z ovčích, baraních alebo z kravských čriev. Presne také dnes majú na svojich sláčikových nástrojoch natiahnuté členovia skupiny Il Cuore Barocco.

Na inzerát

Staré sláčikové nástroje sa od súčasných líšia aj stavbou a tvarom sláčika. Huslisti nepoužívajú „pavúk“, ramennú opierku. Nástroj majú položený na kľúčnej kosti. To má vplyv na techniku hry aj na výsledný zvuk. Baroková priečna flauta traverso je celá drevená a má len jednu klapku. Štrnásťstrunová a takmer dvojmetrová basová lutna teorba je zaujímavá nielen zvukom, ale aj vizuálne.

Tomáš Kardoš mal so svojím violončelom šťastie. Je to originál z roku 1720, krásny historický nástroj. Kúpil ho na inzerát. No vo veľmi zlom stave. Prakticky sa na ňom nedalo hrať. Rekonštrukcia stála raz toľko ako celý nástroj. „Zachovaných historických nástrojov je pomerne veľa,“ tvrdí. „Vezmite si stradivárky, najznámejšie husle. Storočiami vyzreli, ich zvuk je unikátny. Novým nástrojom taký zvuk nevytvoríte ani nenapodobníte. Staré nástroje znejú ináč.“

Iste, hrať takúto hudbu je komplikovanejšie. Nestačí vziať nástroj do ruky a cvičiť osem-desať hodín denne. Pri rekonštruujúcej interpretácii treba skúmať traktáty, manuskripty, chodiť do archívov, pátrať po archívnych materiáloch na internete.

Mecenáši vtedy a dnes

Skalní členovia Barokového srdca sa stretli na Vysokej škole múzických umení v triede profesora Petra Zajíčka, ktorý ich priviedol k hre na starých nástrojoch. Učarovala im. Od moderných nástrojov postupne prechádzali na kópie barokových - huslí, violončela, čembala, hoboja, zobcových a priečnych fláut. Hrajú spolu sedem rokov. Konštatujú, že dnešná situácia v hudbe má niečo spoločné s tou v období baroka. Aj vtedajší skladatelia a muzikanti museli mať mecenášov, ktorí ich finančne podporovali, aby sa mohli venovať hudbe. Il Cuore Barocco sa uchádza o granty na realizáciu svojich koncertných projektov. Z dobrovoľného vstupného vždy časť vyčlenia pre chrám, v ktorom mohli zadarmo koncertovať, výťažok z benefičných koncertov venujú na podporu dobrej veci.

Na Slovensku sa odbor so zameraním na starú hudbu študovať nedá. Preto Martin Gedeon študuje vo Viedni. „Historickú hudbu predsa musíš hrať na historickom nástroji,“ konštatuje jednoducho. „Aj keď naša hudba je len skeč. Nevieme, ako presne baroková hudba vyzerala. Napríklad môžeme hrať priamo z notových záznamov Chopina a Mozarta, ktoré sami, vlastnou rukou, napísali. Lenže v týchto záznamoch nie sú všetky ornamenty ani improvizácie. Z 20. storočia už máme nahrávky. Napríklad vieme, ako svoju hudbu hral Rachmaninov. Jeho hra sa veľmi líši od jeho vlastného notového záznamu. Nehral precízne podľa nôt. Bol veľmi slobodný. Môžeme predpokladať, že tak robili aj barokoví autori. No nikdy sa to už nedozvieme.“

Plus 7 dní

