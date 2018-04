NA VLASTNEJ KOŽI: Zopár korálikov vsadených do rámu dokáže z priemerného dieťaťa urobiť matematického génia

BRATISLAVA - Už v siedmich rokoch môže akékoľvek dieťa predbehnúť v počítaní dospelého matematika. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala MONIKA MIKULCOVÁ.

Predškolák Martinko: Má len šesť rokov a už sčituje a odčituje trojciferné čísla. Zdroj:Tony Štefunko

Chcel by mať svoj vlak. Ozajstný. V matematike má rád jednotku, hoci si poradí aj s trojcifernými číslami. Šesťročný predškolák Martinko bol ešte nedávno živé dieťa, ale pri tabuli stojí sústredený človiečik, ktorý za pár sekúnd sčíta akékoľvek čísla. Pomáha si špeciálnym počítadlom - abakusom, vďaka ktorému sa naučil takzvanú mentálnu aritmetiku.

„Náš Hikari program využíva jedinečnú metódu pôvodom z Japonska. Je výsledkom dlhoročnej práce psychológov, pedagógov a odborníkov v oblasti vzdelávania v spolupráci s prestížnym japonským inštitútom Tomoe Soroban z Tokia,“ vysvetľuje Sonja Djemrovski, ktorá tento program priniesla na Slovensko. Na vlastné oči sme sa presvedčili, ako zopár korálikov vsadených do rámu dokáže aj z priemerného dieťaťa urobiť matematického génia.

Zvláštne počítadlo

Učiteľka napíše na tabuľu čísla 512 + 221. Martin prehodí na zvláštnom počítadle zopár guľôčok a oznámi výsledok. Za pár sekúnd. „Vyčisti si abakus a skúsime ďalšie,“ povie Sandra Kiszelyová nadšenému žiakovi. Maťko zarovná zelené a modré koráliky a opäť sa pustí do rátania. Dostane ďalší príklad - 325 + 114 a o sedem sekúnd oznámi: „439.“ Rodičia, ktorí majú domá škôlkarov, iste neveriacky krútia hlavou. Nie, toto chlapča sa nenarodilo so špeciálnym matematickým nadaním. To metóda Hikari z neho a z ďalších detí robí géniov.

Ako program výučby funguje? Deti prvé týždne používajú abakus, originálny japonský soroban, vyrobený podľa japonských štandardov. Táto špeciálna pomôcka nie je žiadny novodobý vynález. Práve naopak - rám s posuvnými korálikmi používali Číňania už pred tritisíc rokmi. Poznali ho aj mnohé iné národy, napríklad starí Egypťania, u ktorých mal tvar dosky z vypálenej hliny. V nej boli vyryté žliabky, v tých sa posúvali kamienky. Každý riadok vyjadroval jeden číselný rad - jednotky, desiatky, stovky, tisícky… Iný žliabok bol určený pre dvanástiny. Pomocou neho mohli ľudia robiť aritmetické operácie aj s veľkými číslami. Základom je teda naučiť sa priradiť ku každému koráliku číslo. Na prvý pohľad zvláštne, ale deti si s tým rýchlo poradia a počítanie na abakuse sa pre ne stane pútavou hrou. Počítadlo si zafixujú v mysli a potom si už vystačia s predstavivosťou.

