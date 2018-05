Mládež oslavuje rôznych trápnych hollywoodskych hrdinov z Ameriky, tvrdí Blaha. Zabúdame na tých, ktorí nás oslobodili

BRATISLAVA – Na Slovensku by sme podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) nemali zabúdať, že naše územie bolo oslobodené Červenou armádou, ktorú tvorili predovšetkým Rusi a predovšetkým komunisti. Ako povedal Blaha, naša vďaka patrí následníckemu štátu po Sovietskom zväze, a teda Ruskej federácii. „V druhej svetovej vojne zomrelo takmer 27 miliónov Sovietov, z toho 14 miliónov Rusov, čo je ďaleko najviac spomedzi všetkých národov. Bez ich obety by sme nacizmus nikdy neporazili. Ak má niekto problém vyjadriť vďaku Rusku, považujem to za hrubú necitlivosť,“ vyhlásil Blaha.

Na Slovensku by sme podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) nemali zabúdať, že naše územie bolo oslobodené Červenou armádou, ktorú tvorili predovšetkým Rusi a predovšetkým Zdroj:AP/TASR

Podľa Blahu platí aj to, že väčšina našich osloboditeľov boli komunisti. „Niekomu sa to možno zle počúva, ale je historická pravda, že to boli komunisti, ktorí zohrali kľúčovú úlohu aj pri Slovenskom národnom povstaní. Ignorovať význam komunistov pri porážke nacizmu iba preto, že dnes je v móde americký liberalizmus, mi príde hrozne pokrytecké a hlúpe,“ povedal s tým, že nebyť komunistov, Európa by sa ponorila do rasistického temna. „Každý úprimný antifašista musí s úctou a vďakou spomínať na obetu komunistov pri porážke fašizmu a nacizmu,“ zdôraznil.

Blaha označil za zvrátené, že namiesto oslavy tých, ktorí nás hrdinsky oslobodili od fašistov, dnešná mládež oslavuje rôznych trápnych hollywoodskych hrdinov z Ameriky. „Proti fašistom sa postavili aj naši starí otcovia a staré mamy v Slovenskom národnom povstaní. V našich dejinách je dostatok hrdinov, ktorých by sme si mali vážiť, vrátane takých osobností ako Gustáv Husák či Ladislav Novomeský. Nehovoriac o hrdinoch z Červenej armády, ktorí si náš obdiv za ich odvahu a statočnosť zaslúžia určite viac ako americkí herci,“ konštatoval Blaha, podľa ktorého Slavín je pre mnohých ľudí na Slovensku symbolom tej najväčšej obety, akú môže niekto vykonať pre iný národ.

„Bolo by neodpustiteľné, ak by sa tento pocit vďaky vytratil s pribúdajúcim časom. Slavín patrí k našom národným symbolom, v ktorom sa ukrýva náš hlboký antifašizmus, túžba po mieri a priateľstvo k ruským osloboditeľom,“ konštatoval.

Problém podľa Blahu je, že po roku 1989 sa našich skutočných osloboditeľov rôzni liberálni propagandisti snažili vymazať z dejín, pretože boli komunisti a nie liberáli. „Prekážalo im, že nás oslobodili červení a nie modrí, Rusi a nie Američania. A tak sa skresľujú dejiny, vyzdvihuje sa hŕstka Američanov, ktorí padli v boji, a účelovo sa ignoruje úloha miliónov ruských obetí a skutočných hrdinov len preto, že nepochádzali zo Západu, ale z Východu. Je to trápne a úbohé. Je našou morálnou povinnosťou vysvetľovať mladej generácii, aké strašné zlo bolo fašizmus a kto nás oslobodil,“ dodal Blaha.

