Meteorológovia očakávajú ďalšiu mrazivú noc. Teploty klesnú až na -24 stupňov Celzia

BRATISLAVA - Nový záporný teplotný rekord tejto zimy môže priniesť nasledujúca noc z nedele na pondelok (26.2.). Platia pre ňu výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ortuť teplomera môže ojedinele spadnúť až na -20 až -24 stupňov Celzia. Mrazivou bude podľa očakávania meteorológov aj noc z pondelka na utorok (27.2.).

Výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami platí pre údolia a kotliny na Orave, Liptove, Horehroní, pod Tatrami a na Spiši. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Výstraha druhého - prostredného stupňa pred nízkymi teplotami platí pre údolia a kotliny na Orave, Liptove, Horehroní, pod Tatrami a na Spiši. Inde na strede a východe Slovenska platí výstraha prvého stupňa, ojedinele tu môže byť -15 až -19 stupňov Celzia. Noc z pondelka na utorok má byť len o málo teplejšia.

V severných okresoch Slovenska sa môžu ojedinele tvoriť snehové jazyky a záveje. Výstraha prvého najnižšieho stupňa pred nimi platí až do utorňajšieho (27.2.) rána. Mrazy budú podľa SHMÚ pokračovať zrejme do začiatku marca. V polohách do 1000 metrov nad morom očakáva ešte väčší pokles teploty.

"Je dosť pravdepodobné, že počas niektorej z najbližších nocí klesne teplota vzduchu niekde na Spiši, Orave, Liptove alebo na Horehroní aj v takýchto polohách ojedinele aj pod -25 stupňov Celzia," upozornil SHMÚ v nedeľu na sociálnej sieti.

TASR

Diskusia