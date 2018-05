Luxus vo vzduchu: Letecké spoločnosti si na výbave dávajú záležať

BRATISLAVA - Taiwanské aerolínie EVA Air dlhodobo patria medzi 10 najbezpečnejších leteckých spoločností na svete. Okrem toho si zakladajú na komforte naprieč všetkými triedami. Tých je o niečo viac, než býva bežný štandard. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal MARTIN DOMČEK.

Komfort: Každý cestujúci má k dispozícii privátnu kóju, môžete sa pripojiť na internet. Zdroj:EVA AIR

Okrem ekonomickej je - aj v závislosti od typu lietadla - k dispozícii Premium Economy, Business, Premium Laurel a Royal Laurel. Vyskúšali sme Royal Laurel Business Class T.

Pred letom

Keďže táto spoločnosť pred pár týždňami začala lietať na trase medzi Viedňou a Taipeiom bez medzipristátia, dostali sme príležitosť túto trasu a zároveň služby spojené s exkluzívnou triedou Royal Laurel vyskúšať. Čo vlastne dostanete za sumu, ktorá je niekoľkonásobkom ceny štandardnej letenky?

Okrem iného zahŕňa predletovú aj poletovú starostlivosť. To značí nielen prístup do letiskových VIP salónov, prednostný check-in, ale aj možnosť vziať si so sebou celkovo ťažšiu batožinu a viac kusov priamo do kabíny. Tam má navyše každý na ňu samostatnú skrinku. Samozrejmý je prednostný nástup a výstup z lietadla a prednostné vybavenie sa týka aj batožiny. To v praxi znamená, že po prílete sme ju dostali v čase, keď väčšina cestujúcich ešte ani neprišla k výdajným pásom - tak možno ušetriť desiatky minút.

