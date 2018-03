Lacní pracanti: Chudoba Ukrajiny vyháňa ľudí za prácou do bohatej Európy

BRATISLAVA - Montéri, elektrikári, murári, kaderníčky či len obyčajné upratovačky, alebo robotníci do pásovej výroby. Všetko sú to profesie, o ktoré je mimoriadny záujem v každej krajine Európskej únie (EÚ). Je prirodzené, že ľudia hľadajú prácu, v ktorej by mohli čo najlepšie zarobiť. Nie­ktorí legálne, iní načierno. Pre Týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala VANDA FELŠÖCI RUSNÁKOVÁ.

Obyčajní ľudia: Keď sa Ukrajinci vracajú z práce na Slovensku, vezú si aj potraviny, ktoré máme podľa nich lepšie ako u nich. Zdroj:Rudolf Felšöci

Pre Ukrajincov či Moldavcov je práca lukratívna už vtedy, keď zarobia aspoň 500 eur. A je im jedno, či legálne, alebo načierno. Minuloročné dobročinné gesto EÚ, keď uvoľnila vízový styk pre Ukrajincov, naši východní susedia veľmi uvítali. Pre nich to nebol priestor na to, aby chodili po návštevách svojho príbuzenstva na Slovensku, ale legálna možnosť dostať sa na Západ a zarobiť peniaze na život na Ukrajine.

S maďarským pasom

„Je to jednoduché. Vaši a Česi môžu legálne robiť v Nemecku, Holandsku, v podstate hocikde v rámci Európskej únie. My na to stále potrebujeme kopu papierov. Áno, je to lepšie, ako to bolo pred rokom, keď sme museli pomaly žobrať aj o turistické víza, len aby sme sa dostali na Západ. Nám na Zakarpatsku veľmi pomohlo Maďarsko so svojím dvojakým občianstvom. Ten, kto aspoň hmlisto preukázal, že má v žilách po predkoch aj maďarskú krv, dostal pre Ukrajinca vytúžený maďarský pas,“rozrozprával sa asi tridsaťročný Michal z Užhorodu. Aj táto forma vstupeniek do Európy mala značné obmedzenia, no oproti zvyš­ku Ukrajiny bola výhodná najmä v odbúraní nekonečne dlhých radov pred ambasádami pri žiadostiach o turistické víza.

Zlom pre Ukrajincov nastal v júni minulého roku, keď Porošenko symbolicky prešiel vo Vyšnom Nemec­kom do Európy cez dvere vo forme ukrajinského pasu. Jeho rodáci mohli od tohto termínu cestovať do EÚ ako turisti. Lenže pracovné víza nedo­stali automaticky. „Ono je to tak. Vy chodíte za prácou do Nemecka a my k vám a do Česka, ale i do Poľska. Všade, kde chýba pracovná sila. My sme aj v porovnaní s vami žobráci. Minimálna mzda u nás je približne 100 eur, priemerná 300 eur. Takže ten, kto príde a ponúkne zárobok 500 alebo, nedajbože, 1 000 eur, je pre nás kráľ, za ktorým treba ísť,“ vysvetľuje ďalej Michal.

Realita je vraj taká, že na Zakarpatsku už ostali len colníci, pasováci, dôchodcovia, alkoholici a tí, ktorí sa živia pašeráctvom a prevádzaním. „Ostatní robia na Západe. Tí ostrieľanejší načierno, pekne vezmú peniaze na ruku, bez platenia daní a odvodov, zvyšní na pracovné víza,“ vysvetľuje ďalej Michal. Čierna práca je v kurze aj preto, že mnohí majú dvojaké občianstvo a vybavenie legálnych pracovných víz je stále zdĺhavé.

