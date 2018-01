KOMENTÁR

KOMENTÁR Alojza Hlinu: Za stromy. Za lesy. Za prírodu

KOMENTÁR - Máme jedinú šancu pomôcť našim lesom. Našej prírode. Jedinečnú. Neopakovateľnú šancu.

V parlamente je predložený návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh (zákon o dreve), ktorý vytvára Lesnícko-drevársku inšpekciu – ďalej len LDI. Musíme vytvoriť tlak na vládu, ale najmä na poslancov slovenského parlamentu, ktorí majú silu ovplyvniť to, aby sa prijatím zákona o dreve vytvorila nezávislá inšpekcia.

Sme blízko k tomu, aby sa to podarilo. Strom sa nevie brániť, keď ho rúbu. Môžu ho brániť len ľudia, ak im na tom záleží.

Vláda SR predložila návrh zákona o dreve nie preto, že chcela, ale preto, že musela. Tento zákon mal už platiť od roku 2013. Neplatí. Viete prečo? Preto, lebo aktuálny stav vyhovuje tým, ktorí drancujú lesy.

Vláda čakala na poslednú možnú chvíľu, aby ho prijať nemusela. Ak by ho však nepredložili teraz, Slovensko by muselo zaplatiť stomiliónovú pokutu. Slovensko je poslednou krajinou v Európskej únii, ktorá tento zákon ešte neprijala. Posledná krajina bez zákona o dreve. Aj to jasne hovorí o tom, čo sme tu za ľudia. Cynickí, bezcitní ľudia, ktorí sú schopní vyklčovať vlastné lesy len a len preto, že im pod nosom šuštia peniaze.

Výpočet toho, prečo by sa mala vláda SR hanbiť, ešte nekončí.

Návrh zákona, ktorý predložila vláda SR je úplne vykuchaný, vypitvaný, impotentný. Formálne sa javí, že napĺňa to, čo od nás EÚ očakávala a k čomu sa zaviazali, zároveň však vytvára možnosť v drancovaní naďalej pokračovať. Zjednodušene, bude to o trochu zložitejšie, ale stále sa bude dať drancovať naše lesy. Pre tých, ktorí chcú zachovať existujúci stav, je dôležité z novovytvorenej LDI urobiť bezzubú, neškodnú poslušnú organizáciu, v ktorej budú zamestnanci radi, že sú radi a že im príde dobrý plat. Vláda SR presne toto v návrhu zákona o dreve z inšpekcie LDI urobila.

Dôkazom toho ako vláde záleží na tom, aby zákonom vznikla organizácia, ktorá bude chrániť naše lesy, sú aktuálne nominácie. Na ministerstve pôdohospodárstva je generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Peter Kicko. A viete, kto je povereným koordinátorom novovytváranej inšpekcie LDI? Pán Martin Kicko.

Je teda legitímna nasledujúca otázka: Takto si naša vláda predstavuje ochranu lesa?

Na takéto personálne nominácie je aj slovenské príslovie „Urobili capa záhradníkom“ prikrátke. Viete, ktoré mená by mali byť nominované za koordinátora LDI? Ochrancovia prírody ako Juraj Lukáč, Erik Baláž, Mikuláš Huba a inšpektormi LDI skutoční ochrancovia prírody – ľudia, ktorí sa nedajú kúpiť za pár eur.

Ak vytvoríme dostatočný tlak na poslancov, máme jedinečnú šancu dať darček našej prírode. Zákon o dreve musí byť prijatý tak, aby z novovytvorenej lesnícko-drevárskej inšpekcie bola nezávislá organizácia, ktorá si bude poriadne robiť svoju robotu. Ak bude LDI nezávislá a bude si poriadne robiť robotu, niekto bude mať ťažké spanie a naopak, naša príroda si oddýchne od bezcitného drancovania, ktorého sme svedkami v súčasnosti.

Je práve čas bojovať za stromy, za les, za prírodu. Je čas jasne odkázať vláde a poslancom, že sme pripravení prírodu chrániť. Ak nebudú akceptovať naše návrhy, tak budeme schopní zabojovať. Nemôžeme nechať vyklčovať celé Slovensko. Strom sa nevie brániť. Sme povinní mu pomôcť. Prvý kvartál budúceho roku bude pre našu prírodu kľúčový.

Kde budete Vy, keď Vás budú príroda, lesy potrebovať?

Je potrebné vytvoriť tlak na vládu, poslancov. Tlak možno aj v podobe verejného protestu, zhromaždenia: "Za stromy - Za lesy - Za prírodu "

Stromy nevedia prísť na námestie. My vieme. Prídeme, ak to bude potrebné? Mali by sme. Sme im to dlžní.

