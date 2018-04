KOMENTÁR

KOMENTÁR Alojza Baránika: Takto funguje personálna politika štátomafie

KOMENTÁR - Gašpar, Jankovská a spol. majú zelenú. A Špirko? Uvidíme, na čo si vykonávatelia personálnej politiky v oblasti boja proti právnemu štátu a vymožiteľnosti práva ešte trúfnu.

Policajný prezident Tibor Gašpar. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Neustále pretláčanie osôb na rozhodujúce miesta v súdnictve, prokuratúre a polícii, u ktorých je minimálne podozrenie či dokonca istota, že majú korupčné alebo priamo mafiánske pozadie, je vec, na ktorú sme si zvykli.



Zvykli sme si, že Harabin je nedotknuteľný napriek všetkému predstaviteľnému, čím nemá byť (a ako nemá konať) sudca, nehovoriac o sudcovi a dokonca predsedovi Najvyššieho súdu SR. Zvykli sme si, že dnes už exministerka spravodlivosti Žitňanská nebola schopná (nebolo jej dovolené) odvolať predsedu Krajského súdu v Bratislave – napriek tomu, že na to bolo a stále je mnoho dôvodov a nielen takých, o ktorých písali noviny v poslednom čase.

Zvykli sme si aj (a už tomu nevenujeme pozornosť), že politicko-právna chameleónka Jankovská, univerzálna nominantka s približne desaťkilovou hrudou masla na hlave, bola a bude koalíciou pretláčaná na ten či onen post, kde aj po páde tejto korupčnej koalície bude môcť plniť zadania.

Akosi podvedome aj akceptujeme, že celosvetovo (s výnimkou približne troch afrických krajín) absolútne najjasnejší kandidát na vyhadzov z postu šéfa polície, Tibor Gašpar, tak ľahko neskončí. Dôvod? Akokoľvek je to blamáž, stále je to lepšie ako to, čo by mohlo pre štátomafiu nastať, keď by sa na jeho miesto dostal niekto „menej (všetkého) schopný“.

V uvedených a v mnohých iných podobných prípadoch akosi vieme prečo, vieme, o čo ide – mafiánska organizácia ovládajúca tento štát si potrebuje udržiavať a posilňovať svoju pozíciu. Je to jednak prevencia, ale aj budovanie systému. Systému, o ktorom som aj ja písal mnohokrát – napríklad tu, tu tu alebo aj tu.



Čo je však nové a na čo sme si ešte (našťastie) nezvykli, je likvidácia tých, ktorí sa opovážia proti systému vystúpiť. O brutálne zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi vieme, že položil svoj život za lepšie Slovensko. Osobne, neverím, že sa dožijeme toho, že objednávatelia jeho vraždy budú odsúdení. Svedčí o tom aj nový fenomén v našej spoločnosti, ktorý sa zatiaľ dá zhrnúť pod heslo: prokurátor JUDr. Vasiľ Špirko.

Odvážny prokurátor Špirko je zatiaľ sám, ale nie je osamotený. Som presvedčený, že nielen na prokuratúre je dosť slušných ľudí, ktorí ak nemajú odvahu urobiť to, čo urobil on, budú vedieť nájsť odvahu na zabránenie tomu, aby bol zadupaný do zeme. Aby si náš hlavný zametač pod koberec mohol beztrestne dovoliť konať v záujme zločincov aj dokonca tak, že sa pokúsi odkrágľovať čestného prokurátora špeciálnej prokuratúry.



Za seba hovorím, že urobím všetko pre to, aby sa tak nestalo. A ak sa tak stane, urobím všetko pre to, aby boli potrestaní tí, ktorí si niečo také dovolili urobiť. Zločin na štátnej úrovni síce doteraz bol beztrestný, ale nebude to tak navždy.

Takýto list dostal Alojz Baránik od anonymných prokurátorov pred viac ako rokom Zdroj: Alojz Baránik

Zdroj: Alojz Baránik

Alojz Baránik je zástanca spravodlivosti aj tam, kde to nie je ľahké. Advokát s praxou v oblasti zmlúv v prostredí informačných technológií a finančných inštitúcií. Je poslancom NR SR za SaS a tímlídrom strany pre spravodlivosť.

