Keď zvieratá trpia. Na Silvestra ich môžeme chrániť viacerými spôsobmi

BRATISLAVA - Silvestrovská noc je hlučná a plná zábleskov, čo spôsobuje väčšine zvierat stres.

Ilustračné foto. Zdroj:AP/TASR

Psy či mačky znášajú výbuchy petárd horšie ako ľudia, pretože ich zmysly sú citlivejšie. Počas silvestrovskej noci im spôsobue utrpenie najmä sluch, ktorý majú kvalitnejší ako ľudia. Dokážu tiež vnímať širší frekvenčný rozsah zvukov. Intenzívne silvestrovské výbuchy preto môžu zvieratám spôsobovať až bolesť.

Silvestrovské utrpenie zvierat sa prejavuje napríklad panikou, bláznivým behaním, schovávaním sa či útekom, agresivitou, vydávaním vystrašených zvukov, trasením, kŕčmi, neudržaním moču alebo zvracaním. Mnohé zvieratá končia na prelome rokov v útulkoch nielen preto, že sa stali nevhodným živým vianočným darčekom, ale zrejme najmä preto, že sa stratia v silvestrovskom zhone.

Ako pomôcť zvieratám

Pyrotechnika je však na oslavu Nového roka zo zákona povolená, a tak môžu milovníci zvierat iba zmierniť jej dopady. Odborníci odporúčajú odísť s príliš citlivými zvieratami mimo mesta do tichšej lokality, respektíve aspoň ich umiestniť do miestnosti, do ktorej sa najmenej šíria ruchy z vonkajšieho prostredia. Výbornými pomocníkmi na odpútanie pozornosti zvieraťa sú nielen hračky, zapnuté rádio či televízor, ale najmä ľudské hladenie, rozprávanie a upokojovanie.

Do úvahy prichádzajú aj iné upokojovacie metódy. Veterinári môžu predpísať zvieratám sedatíva, no dôležité je správne dávkovanie i čas podania, pričom každé zviera reaguje na príjem lieku individuálne. Ďalšou možnosťou sú prírodné látky, napríklad na báze upokojujúcich feromónov. Naopak, lieky určené pre ľudí sa považujú za nevhodné na riešenie silvestrovských patálií zvierat.

Milovníci zvierat musia byť v strehu aj po utíchnutí osláv, pretože dokonca zvieratá žijúce mimo civilizácie ako mnohé ryby a vtáky môžu byť ohrozené zvyškami z pyrotechniky.

