„Keby bol Babiš premiérom Slovenska, asi by mi bol sympatickejší!“ tvrdí mladý politik

BRATISLAVA - Český konzervatívny europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) pomáhal pripravovať misiu svojim kolegom, ktorí prišli na Slovensko skontrolovať vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a zneužívanie eurofondov na východe.

Tomáš Zdechovský: Davy v uliciach aj demisia vlády ukazujú, že vaša krajina je schopná vyrovnať sa s tým, čo sa v nej deje. Zdroj:Archív P7D

Aké boli ich dojmy? Čo zistili a čo sa musí zmeniť? Ako vidia situáciu okolo slovenskej vládnej krízy v Bruseli? V rozhovore s VERONIKOU COSCULLUELA hovorí TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ (38) pre týždenník PLUS 7 DNÍ, že imidž našej krajiny nie je až taký negatívny, ako si možno myslíme. Spomína tiež, že Andrej Babiš by mu bol sympatickejší, keby vládol na Slovensku. A v porovnaní s Robertom Ficom vraj tento podnikateľ, ktorý nemá čisté konto, čo sa káuz týka, vyšiel podľa europoslanca náš politik o niečo lepšie.

Kto má v súčasnosti v Bruseli lepšiu povesť, Česko alebo Slovensko?

To sa nedá tak jasne povedať. Slovensko je dlhodobo považované za proeurópsku krajinu. Myslím, že aj Česká republika sa v poslednom čase snažila vystupovať dosť proeurópsky. Je to skôr v tom, ako nás vnímajú vzhľadom na ďalšie dve krajiny Vyšehradskej štvorky. V porovnaní s Poľskom a Maďarskom nás berú ako bezproblémové štáty.

Menia situáciu protesty a vládna kríza?

Myslím si, že áno. V dobrom. To, že odstúpil minister vnútra a neskôr aj premiér, ukazuje, že Slovensko je vyspelá demokratická krajina. Ak by sa to nestalo, kríza by sa ťahala dlhšie. Len vtedy by sa ukázalo, že mechanizmy demokracie nefungujú. To, že ľudia vyšli do ulíc, že prebieha celoštátna diskusia o tom, čo sa na Slovensku deje, je ukážka toho, ako sa Slovensko naučilo žiť demokraticky. A krajina je schopná vyrovnať sa s tým, čo sa deje.

Takže vy vnímate protesty ľudí v uliciach, ale aj zmenu vlády ako pozitívnu vec pre imidž Slovenska a dobrý signál smerom von?

Určte áno. Rozhodnutie pána premiéra Fica a tiež rozhodnutie prezidenta Kisku, ktorí sa snažili situáciu upokojiť, v zahraničí vnímajú pozitívne. Aj do budúcna to ukázalo Európe, že Slovensko patrí na západ a nie na východ.

Naše vnútroštátne vnímanie je trochu iné, preto ma to vaše trochu prekvapuje. My to vidíme skôr tak, že v demokratickej krajine odchádzajú slušní politici bez toho, aby ľudia požadovali zmenu v uliciach.

Tomu rozumiem. V Českej republike sme sa napríklad tiež začudovali nad okamžitým odstúpením holandského ministra zahraničných vecí Halba Zijlstra, keď sa priznal na naše pomery len k drobnému klamstvu. Na porovnanie so situáciou na Slovensku vezmem príklad z Českej republiky. Aj u nás sa niekedy organizujú demonštrácie za odstúpenie politikov naprieč celým štátom. A hoci ide o desaťtisíce ľudí, aj tak ich označujú za pár krikľúňov. Navyše, po demonštráciách sa viac-menej nič nedeje. Ak teda protesty na Slovensku zabrali, je to dobrý signál.

