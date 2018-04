FOTO: Zhromaždenia Za slušné Slovensko pokračujú. Desaťtisíce opäť žiadali odchod Gašpara a Kováčika

BRATISLAVA - Asi 35-tisíc ľudí sa v nedeľu zišlo na Námestí SNP v Bratislave na ďalšom protestnom zhromaždení Za slušné Slovensko, aby požadovali odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara ako aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z funkcie. Zhromaždenie sa uskutočnilo aj v Humennom. Ako povedal jeden z organizátorov zhromaždenia v Bratislave Juraj Šeliga, chcú tiež zriadenie nezávislej policajnej inšpekcie a zmenu spôsobu voľby policajného prezidenta i špeciálneho prokurátora.

„Žiadame vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obnovenie dôvery ľudí v štátnu moc,“ vyhlásil Šeliga. Dodal, že za pochybenia pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka aj za útek odsúdeného mafiána je zodpovedný Gašpar a za nevyšetrenie káuz, o ktorých Kuciak písal, je zas zodpovedný Kováčik.

Na zhromaždení vystúpil napríklad lekár Vladimír Krčméry, podľa ktorého nenásilný priebeh protestov oceňujú aj v zahraničí. Podľa člena súdnej rady Pavla Žilinčíka Gašpar a exminister vnútra Robert Kaliňák roky vytvárali mýtus o krajine bez korupcie, ich prácu museli suplovať novinári. Obaja mali podľa neho odstúpiť hneď po Kuciakovej vražde, aby umožnili transparentné vyšetrovanie. Novinár Marián Leško konštatoval, že už osem týždňov žije Slovensko v novej dobe, v dobe po Jánovi a Martine. „Slušné médiá si tých osem týždňov robili dobre svoju prácu,“ vyhlásil. Davu sa prihovorili aj organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko z iných miest krajiny.

Mafiánske praktiky s pôdou

O nekalom pozemkovom hospodárení na východnom Slovensku hovoril roľník František Oravec, ktorý hospodári na farme neďaleko Košíc. Farmárov tam podľa neho „gniavia mafiánske praktiky organizovaných skupín“. „Stali sme sa lovnou zverou,“ vyhlásil s tým, že loviť ich začali, keď si bránili svoj majetok, pričom nasledovalo zastrašovanie i bitky. „No štát neurobil nič,“ vyhlásil a dodal, že štátne orgány dokonca niekedy asistovali organizovaných skupinám. „Hanbím sa za to, že až vražda donútila Slovákov uvedomiť si, v akom štáte žijú a vyjsť preto do ulíc,“ vyhlásil.

Pripomenul, že stretnutie s vládnymi predstaviteľmi minulý týždeň farmári odmietli preto, lebo naň pozvali len štyroch z nich, hoci problém sa týka mnohých. Farmári od vlády žiadajú, aby pôdu mohol obrábať a brať na ňu dotácie len ten, kto ju vlastní alebo má najomnú zmluvu. Chcú tiež nezávislé vyšetrovanie podvodov s agrodotáciami. Už tradične vystúpili aj herci Slovenského národného divadla Tatiana Pauhofová, Richard Stanke či Diana Mórová.

Nad hlavami davu viali transparenty s nápismi ako Všetci sme za slušné Slovensko, Dosť bolo Fickovania alebo Lady come back s portrétom expremiérky Ivety Radičovej. K zhromaždeniu sa pridal aj pochod študentov s názvom Nie je nám to jedno. Zhromaždenie sa začalo piesňou českej speváčky Marty Kubišovej Modlitba pre Martu v podaní Zuzany Nikolcovej. Študentská iniciatíva #Niejenamtojedno taktiež žiada odchod Gašpara z funkcie. „Pokiaľ minister vnútra Tomáš Drucker neodvolá policajného prezidenta, neveríme, že bude možné, aby bola vražda Jána a Martiny objasnená. Minister vnútra by mal konať, bez ohľadu na všetky okolnosti a navzdory jeho zdravotnému stavu,“ uviedla iniciatíva v stanovisku.