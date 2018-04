FOTO: Začal sa bratislavský Autosalón. Návštevníci môžu obdivovať 50 automobilových značiek

BRATISLAVA - Vyše 80 slovenských premiér, 50 automobilových značiek a bohatý sprievodný program čaká na návštevníkov 28. ročníka bratislavského Autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Incheba v utorok a potrvá do 29. apríla.

Na výstave sú zastúpené prakticky všetky známe značky automobiliek vrátane štyroch slovenských producentov. Prostredníctvom vlastných expozícií alebo obchodných zastúpení na ploche vyše 40.000 štvorcových metrov prezentujú to najlepšie z automobilového priemyslu.

Bratislavský Autosalón sa počas 28-ročnej existencie vyprofiloval na najprestížnejšie automobilové podujatie nielen na Slovensku, ale i v celom stredoeurópskom regióne. Každý rok prináša do Bratislavy desiatky výstavných premiér, ktoré boli len nedávno odhalené v Ženeve.

Prvýkrát je na výstave ázijská značka elektromobilov ZhiDou a po dlhom čase sa predstavia značky Abarth, Dodge, Isuzu a RAM. Autosalón už ôsmykrát sprevádza prehliadka luxusných vozidiel. Tento rok sú v sekcii Exclusive Salon exkluzívne modely značiek Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren a Rolls Royce.

Milovníkov dovoleniek a oddychu na štyroch kolesách určite poteší bohaté zastúpenie karavanov, obytných vozidiel a prívesov. Testovacie jazdy tento rok ponúkajú modely značky Hyundai, Nissan a Opel. Z odborných podujatí sa uskutoční kuriérsky test úžitkových vozidiel. Na fanúšikov najrôznejších úprav a vylepšení čaká v nedeľu ráno obľúbené otvorenie tuningovej sezóny. Pre malých fanúšikov štvorkolesových tátošov je pripravený Detský mini Autosalón, kde si deti zajazdia na miniatúrnych modeloch vystavujúcich značiek. Bezpečnosť a nutnosť používania bezpečnostných pásov priblížia simulátory nárazu a prevrátenia vozidla.

Bratislavský Autosalón je otvorený od 24. do 29. apríla, v stredu až sobotu od 9.00 do 19.00 h a v nedeľu od 9.00 do 18.00 h.