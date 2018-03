FOTO: Od zavraždenia Jána a Martiny prešiel viac ako mesiac. Desaťtisíce ľudí znova vyšli do ulíc

BRATISLAVA - Desaťtisíce ľudí si v piatok uctili pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na pochode v Bratislave, ktorý zorganizovali vysokoškoláci. Tichý študentský pochod sa po zrušení zhromaždenia Za slušné Slovensko stal hlavnou protestnou akciou v hlavnom meste. Dav ľudí prešiel zo Šafárikovho námestia na Námestie SNP, kde študenti zapálili sviečky na pamiatku zavraždených mladých ľudí. Z veľkej časti zaplnené námestie zaspievalo slovenskú hymnu, po ktorej organizátori pochod ukončili.

V závere začali skandovať ľudia heslo "Voľby", po opakovanej výzve organizátorov sa dav začal rozchádzať. Stovky ľudí sa vydali v tom čase smerom už k prázdnemu parlamentu. Poslanci ukončili o 16.00 hodine schôdzu, na ktorej vyslovujú dôveru novej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ľudia sa so zástavami a transparentmi zhromaždili pred budovou Národnej rady SR, ktorú strážili policajti. Znelo štrnganie kľúčov, heslá vyzývajúce na predčasné parlamentné voľby, výmenu vlády. Protest prebehol bez výtržností, po 18.00 h sa dav začal pomaly rozchádzať.

V desiatkach ďalších miest na Slovensku i v zahraničí sa konali opäť zhromaždenia Za slušné Slovensko. Účasť bola menšia ako v minulých týždňoch. Tisícky ľudí sa stretli v Košiciach, Prešove, Nitre či Žiline.

V Prešove s príhovormi vystúpili investigatívni novinári pochádzajúci z východu Slovenska Zuzana Petková a Arpád Soltész, ktorí so zavraždeným Jánom Kuciakom spolupracovali. „My naňho nikdy nezabudneme, aj preto sme vytvorili medzinárodný novinársky tím, ktorí ďalej pokračuje v jeho kauzách. Budeme sa usilovať robiť všetko pre to, aby Slovensko bolo presne takou krajinou, akou by si ju želal Ján Kuciak. Aby bolo krajinou bez oligarchov a bez systémovej korupcie,“ uviedla Petková, na čo dav skandoval „nové voľby“. „Janovu prácu dokončíme a pôjdeme ďalej. Nezastavíme sa,“ dodal Soltész.