Dovolenkové obdobie začína. Ministerstvo upozorňuje ľudí, aby si pasy nevybavovali na poslednú chvíľu

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje občanov, ktorí cestujú na dovolenku mimo schengenský priestor, aby si nenechali vybavovanie pasu na poslednú chvíľu. Rezort vnútra zverejnil upozornenie na policajnom facebooku.

Slovenskí občania môžu o vydanie pasu požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, teda aj mimo trvalého bydliska. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

MV SR informuje, že s približujúcim letom eviduje viac žiadostí, a tým sa predlžuje aj doba čakania. „Deti bez občianskeho preukazu, to je pod 15 rokov, musia mať svoj pas aj pri ceste v rámci Európskej únie. Pre deti do šesť rokov sa vydáva na dva roky, od šesť do 16 na päť rokov,“ uviedol rezort vnútra.

Slovenskí občania môžu o vydanie pasu požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, teda aj mimo trvalého bydliska. V prípade detí do 18 rokov na vydanie pasu stačí súhlas iba jedného z rodičov.

