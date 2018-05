Členovia Asociácie rodinných sudcov: Žiadajú zmeny v opatrovníckom práve aj rodinnoprávnych zákonoch

BRATISLAVA - Približne 45 sudcovia z celého Slovenska sú členmi Asociácie rodinných sudcov, ktorí sa snažia o presadzovanie špeciálnych rodinných prípadov. TASR o tom informoval predseda spomínanej asociácie a okresný sudca Peter Rajňák.

Občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky začiatkom marca 2012. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Členovia tejto asociácie sa na svojom aprílovom zasadnutí zhodli, že žiadajú o povinné zabezpečenie špecializácie rodinných sudcov na súdoch, na ktorých to personálna situácia umožňuje a to v v súvislosti so stále sa zvyšujúcou skutkovou a časovou náročnosťou vybavovania vecí na súdoch Slovenskej republiky v rodinnoprávnej agende.

Zároveň v súvislosti s pripravovanou zmenou opatrovníckeho práva a z toho nevyhnutne vyplývajúcimi zmenami v opatrovníckej agende na súdoch SR žiadajú prostredníctvom memoranda o zakotvenie špecializácie rodinných sudcov do sudcovských zákonov, teda do zákona o sudcoch a prísediacich, do zákona o súdoch a do spravovacieho a kancelárskeho poriadku.

"Asociácia zároveň žiada o určenie normatívu počtu vecí rodinného sudcu v jeho oddelení a nápadu rodinného sudcu za rok ako aj o dôsledné dodržiavanie zloženia oddelenia rodinného sudcu, teda rodinný sudca musí mať k dispozícii jedného VSÚ, jedného asistenta a jedného súdneho tajomníka," dodal Rajňák.

Toto občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky začiatkom marca 2012.

TASR

Diskusia