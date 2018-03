Cez sviatky si dajte pozor na alkohol. Na cestách bude maximálny počet policajných hliadok

BRATISLAVA - Najviac nehôd pod vplyvom alkoholu sa stane počas predĺžených víkendov a sviatkov. Polícia preto počas Veľkej noci nasadí maximálny počet hliadok, informoval na tlačovej konferencii riaditeľ odboru dopravnej polície Ján Ignaták. Ich úlohou bude najmä prevencia.

Ignaták však upozornil, že aj keď ide o preventívnu akciu. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

"Policajné hliadky budú vodičom rozdávať informačné materiály," spresnila Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, ktorá s políciou na preventívnej akcii Deň zodpovednosti spolupracuje. Ide napríklad o osviežovače vzduchu s informáciami o odbúravaní alkoholu. "Veríme, že naše aktivity prispejú k zodpovednému správaniu vodičov a zníženiu dopravných nehôd," povedala.

Ignaták však upozornil, že aj keď ide o preventívnu akciu, vodiči, ktorým v dychu namerajú alkohol, neodídu len s napomenutím. "Do jedného promile je sankcia do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov, nad jedno promile ide o trestný čin. Súd môže uložiť trest odňatia slobody do jedného roka a vysokú peňažnú pokutu," upozornil.

Pozor na zvyškový alkohol

Šéf oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR Milan Troška pripomenul, že nebezpečný môže byť aj zvyškový alkohol. "Keď sadáme za volant, je dôležité pozrieť si množstvá a orientačné časy odbúravania aj niekoľko hodín po tom, čo sme pili alkohol," radí.

Akcia, na ktorej štátne inštitúcie spolupracujú so spomínaným združením výrobcov a Zelenou vlnou RTVS, sa počas Veľkej noci uskutoční prvýkrát. Predtým sa Deň zodpovednosti konal na jeseň. Podľa policajných štatistík je počas veľkonočných sviatkov podiel dopravných nehôd zavinených vodičmi pod vplyvom alkoholu 23 percent. Počas zvyšku roka je to priemerne 11 percent.

TASR

Diskusia