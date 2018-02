Česká menšina na Slovensku. Prvá zmienka o nej sa objavila pred štvrťstoročím

BRATISLAVA - Rok 2018 ako rok jubilejných výročí si v piatok možno pripomenúť i v prípade českej menšiny na Slovensku. Presne pred štvrťstoročím sa objavila o nej prvá zmienka v médiách.

Prvá zmienka o českej menšine na Slovensku pochádza z 9. februára 1993. Ilustračné foto Zdroj: SITA/Marko Erd

Ako spresňuje web cesi.sk, stalo sa tak 9. februára 1993 v článku Jaroslava Kašlíka v týždenníku Mosty. V stĺpčeku nazvanom Nevieme, čí sme, upozorňuje autor na situáciu, do ktorej sa dostala česká menšina na Slovensku i slovenská v Českej republike.

Kašlík vyjadruje obavu, či sa Česi stanú cudzincami vo vlastnom štáte, poukazujúc na to, že vtedajšia slovenská ústava síce pripúšťala dvojaké občianstvo, česká však nie. Kašlík zároveň navrhuje v oboch novovzniknutých štátoch bývalého Česko-Slovenska vytvoriť nadstranícke menšinové spoločenstvo, ktoré by bolo garantom dodržiavania menšinových práv a dbalo o to, aby nedochádzalo k osočovaniu národnostných menšín v SR a ČR.

Česi v SR sa v prvej polovici roka 1993 inštitucionalizovali. Na začiatku jari vznikol prípravný výbor Spolku Čechov na Slovensku. Organizáciu oficiálne zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 17. júna 1993. Na konci toho istého roka vznikla i prvá regionálna organizácia spolku – v Trnave, neskôr pribúdali ďalšie.

Od roku 2005 sa pôvodný spolok transformoval na samostatné regionálne subjekty. V súčasnosti okrem Bratislavy a Košíc pôsobia napríklad i vo Zvolene, v Žiline, Trnave, Trenčíne či Starej Ľubovni.

