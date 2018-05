Poslanci sa zhodli, že naše školstvo potrebuje zmenu. V návrhoch riešení sa však líšia

BRATISLAVA - Vysoké školstvo potrebuje zmeny, zhodujú sa poslanci Národnej rady SR. Rozchádzajú sa v riešeniach, o ktorých hovorili v závere druhého rokovacieho dňa 31. parlamentnej schôdze.

Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) predložila návrhy, ktorými chce vo vysokom školstve presadiť zmeny napríklad v akreditáciách či v študijných programoch. Opozícia ich nevníma celkom optimisticky, ale niektorí poslanci avizovali podporu.

Umiera

"Naše vysoké školstvo umiera. A máme tu zákon, ktorého hlavný problém nie je to, čo v ňom je, ale čo v ňom nie je," povedal v pléne nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Aj podľa Martina Klusa zo SaS vysoké školstvo potrebuje zmeny. "Naše univerzity si musia zlepšiť imidž," poznamenal. Podľa Petra Osuského (SaS) by slovenské vysoké školy mali študentom ponúkať to, za čím odchádzajú študovať na zahraničné školy.

Pavol Goga zo Smeru-SD nesúhlasí s názorom, že slovenské vysoké školy sú v katastrofálnom stave. "Máme vzdelanú akademickú obec aj kvalitné školy," poznamenal. Zároveň si však myslí, že "pokiaľ prijmeme návrhy na zvýšenie kvality vysokého školstva a pedagógov, je to len dobre".

Lubyová prišla s viacerými návrhmi. Zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania chce zreformovať systém akreditačného procesu a zriadiť Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo. Od zmien si sľubuje zvýšenie kvality hodnotenia.

Novelou zákona o vysokých školách prináša ministerka nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdisciplinárne štúdiá. Má umožniť vysokým školám novú formu organizácie štúdia. Študentom zas vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov. Majú tiež získať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.

Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok, kedy by mali rozhodnúť, či tieto zmeny posunú do ďalšieho legislatívneho procesu. Zároveň budú rokovať o ďalších návrhoch, ktoré majú na programe. Mali by napríklad hovoriť o obmedzovaní používania amalgámových plomb, o zákaze sprístupňovať súhlasy súdov o odposluchoch či o novej úprave v oblasti boja proti terorizmu.

TASR

Diskusia