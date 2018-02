Pedagógovia o národnostnom vzdelávaní: Každý žiak by mal dostať základy v materčine

RIMAVSKÁ SOBOTA – Základy vzdelania by mal každý žiak dostať vo svojom materinskom jazyku, pretože je to najľahšia a najvhodnejšia forma osvojenia vedomostí. Zhodli sa na tom riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote Štefan Orosz a poslanec tamojšieho mestského zastupiteľstva Zsolt Főző, ktorý je ako pedagóg zároveň predsedom mestskej komisie školstva, mládeže, kultúry a športu.

V súčasnosti v rámci národnostného vzdelávania nie sú zásadné problémy, niekedy však dlhšie trvá dodanie učebníc v maďarčine, povedal Orosz. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

"Dieťa najjednoduchšie a najľahšie získava vedomosti práve v materinskom jazyku, ktorým sa rozpráva v prostredí, kde vyrastá. Myslím si preto, že pre každého žiaka, ktorý sa narodí do rodiny národnostnej menšiny, je najlepším riešením národnostná škola," uviedol na margo vzdelávania v materčine Orosz. Dodal, že ak takýto žiak bude svoju budúcnosť spájať so Slovenskom, tak sa štátnu reč vo vlastnom záujme naučí.

Ako ďalej povedal, v súčasnosti v rámci národnostného vzdelávania v SR nie sú zásadné problémy, niekedy však dlhšie trvá dodanie učebníc v maďarčine. "V slovenskom jazyku sa vydajú ako prvé, potom sa musí urobiť ich odborný preklad. Je to teda celkovo zdĺhavejší proces," podotkol riaditeľ, podľa ktorého majú niektoré knihy k dispozícii aj o rok neskoršie v porovnaní so školami, ktoré vyučujú v slovenčine.

Isté nedostatky sú podľa neho aj vo vyučovaní slovenského jazyka v národnostných školách, v tomto smere však majú nastať zmeny. "Ako riaditeľ a učiteľ vidím, že ministerstvo školstva začína chápať, že slovenčina v národnostných školách sa má vyučovať ako akýkoľvek cudzí jazyk," objasnil Orosz s tým, že doteraz sa vychádzalo z predpokladu, že každý žiak už nejaké základy slovenčiny má.

"To však v mnohých prostrediach, napríklad na dedinách, nebýva pravidlom," poznamenal. Je tiež presvedčený, že výučba by mala byť celkovo zameraná skôr na praktické využívanie slovenčiny v bežnom hovorovom kontakte než na učenie zložitých textov so zriedkavými či archaickými výrazmi.

Celkové možnosti vzdelávania Maďarov v materinskom jazyku sú podľa Főzőa v meste Rimavská Sobota dostatočné. Prispela k tomu i nová stredná škola, v ktorej sa žiaci môžu v maďarčine učiť v odboroch ako kuchár a čašník. "Myslím si, že i podpora tohto vzdelávania je zo strany mesta dobrá," dodal.



V minulosti však podľa neho existovala určitá neochota zo strany vyššieho územného celku povoľovať otváranie nových tried v stredných školách. "V súvislosti s novým vedením Banskobystrického samosprávneho kraja ale veríme, že sa situácia zlepší," zakončil Főző.

TASR

