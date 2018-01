AKTUALIZOVANÉ

Opozícia kritizuje rozhodnutie rezortu školstva: Cirkevné gymnáziá nebudú môcť otvoriť prvý ročník

BRATISLAVA - Päť zo šiestich cirkevných osemročných gymnázií v Bratislave nebude môcť otvoriť prvú triedu. Upozorňuje na to OĽaNO, podľa ktorého to bude viesť k likvidácii cirkevných škôl v Bratislave. „Neprekvapuje nás, že sa o likvidáciu cirkevných škôl usiluje strana Smer, ale je prekvapujúce, že sa cirkevné gymnáziá likvidujú práve vtedy, keď rezort školstva riadi SNS," povedala na tlačovej konferencii líderka OĽaNO Veronika Remišová.

Rozhodnutie týkajúce sa otvorenia prvých ročníkov na osemročných gymnáziách vydal Okresný úrad v Bratislave. OĽaNO ho považuje za diskriminačné. Hnutie žiada nápravu, poukazuje na dobré výsledky žiakov týchto škôl. Šéf klubu OĽaNO Richard Vašečka vyzýva ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), pod ktorého okresné úrady spadajú, aby nedovolil takéto rozhodnutia úradov, a predsedu SNS Andreja Danka, aby nedovolil „takéto disproporcie".

Remišová poukázala, že cirkevné školy sa odvolali a verí, že ich odvolaniu vyhovejú. Líderka OĽaNO by chcela, aby ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) prehodnotila aj kvóty na osemročné gymnáziá. Remišová by bola za ich zrušenie.

Za diskriminačné považuje rozhodnutie okresného úradu aj europoslankyňa Jana Žitňanská. Verejné školy podľa nej budú môcť mať každá aspoň jednu triedu, v prípade cirkevných a súkromných pôjde „o drastické škrtanie". „Z jedenástich gymnázií, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, tak budú môcť v septembri brány pre prvákov otvoriť iba dve," poukázala.

Žitňanská sa obracia na ministerku Lubyovú, „aby v rámci svojich kompetencií zasiahla a zamedzila takejto diskriminácii". Aj poslanec SaS Branislav Gröhling kritizuje zavedenie limitu na osemročné gymnáziá. Považuje ho za úradnícky zásah. Podľa neho treba skôr zvýšiť úroveň základného školstva. Reaguje tak na vyjadrenie Lubyovej, že ministerstvo školstva mieni zdvojnásobiť kvóty na osemročné gymnáziá.

Z päťpercentnej kvóty by tak mohlo byť 10 percent. „Namiesto limitov by sa malo ministerstvo zamerať na kvalitu základných škôl, odkiaľ žiaci odchádzajú," uviedol s tým, že ministerstvo dlhodobo zanedbáva základné školy, ich výbavu, učebné materiály či možnosti. Od nového školského roka malo do osemročných gymnázií nastúpiť len päť percent študentov.

Počty tried ani prijatých žiakov na osemročných gymnáziách však nie sú podľa slov ministerky školstva Martiny Lubyovej definitívne. „Metodika a kompetencia rozdeľovať triedy na gymnáziách nespadá pod ministerstvo školstva. My sa do toho môžeme zapojiť až ako odvolací orgán v druhom stupni. Zaujímam sa o metodiku a o to, na základe akého kľúča na Okresnom úrade v Bratislave rozhodovali. Keďže ide o gymnáziá v Bratislavskom kraji, v najbližšej dobe budem iniciovať stretnutie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom," povedala po zasadnutí vlády Lubyová.

Kritériá pri redukcii tried osemročných gymnázií stanovil okresný úrad patriaci pod ministerstvo vnútra. „Výber sa robil predovšetkým na základe záujmu žiakov študovať na týchto školách. O štátne gymnáziá v Bratislave, ktorých je päť, malo záujem viac ako 1 100 žiakov. Cirkevných gymnázií je šesť a záujemcov bolo 400. Do úvahy sme brali úroveň škôl a počet záujemcov," povedal minister vnútra Robert Kaliňák po stredajšom zasadnutí vlády.

So znížením kvót v prvých ročníkoch osemročných gymnázií minister vnútra Robert Kaliňák tiež nesúhlasí. „Ja osemročné gymnázia preferujem. V najcitlivejšom období dozrievania netreba prechádzať z jednej školy na druhú," uzavrel.

