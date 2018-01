Lubyová prisľúbila milióny na obnovu vysokoškolských internátov. Sumu konkretizovať nechcela

BRATISLAVA – Už v tomto školskom roku pôjdu do obnovy internátov vysokých škôl (VŠ) milióny eur. V relácii RTVS O 5 minút 12 to prisľúbila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Odvolala sa pritom na aktuálnu politickú dohodu v koalícii.

Ministerka zdôraznila, že objem prostriedkov, ktoré sa použijú bude oveľa vyšší ako suma 2,5 milióna eur. Archívne foto Zdroj:michal smrcok

Zdôraznila, že objem prostriedkov, ktoré sa použijú, bude oveľa vyšší ako suma 2,5 milióna eur, ktorú rezort dal do obnovy vysokoškolských internátov v rokoch 2015-2017. Konkretizovať sumu nechcela. „Mám niečo predrokované, v pondelok (29.1.) sa o tom opäť budeme rozprávať s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD),“ informovala.

Na otázku, či sa naplnia sľuby Roberta Fica (Smer-SD) o 50 miliónoch eur na opravu vysokoškolských internátov do konca aktuálneho volebného obdobia, odpovedala, že sa nemôže vyjadrovať k sľubom niekoho iného. Poukázala však na to, že na obnovu kampusov bude možné použiť i eurofondy v rámci programu EPC (Efektívne využitie energie) použiteľné pre zníženie energetickej náročnosti budov.

"Tiež sú to desiatky miliónov eur,“ uviedla ministerka s upozornením, že program sa začína v auguste tohto roka, vyzvala vedenie vysokých škôl, aby sa zaoberali prípravou projektov, v ktorých sa o zdroje z EPC možno uchádzať.

Do riešenia obnovy vysokoškolských internátov podľa ministerky v najbližších rokoch výrazne vstúpi aj demografický vývoj so znižujúcim sa počtom vysokoškolákov i očakávaná optimalizácia siete škôl. "Budeme sa snažiť o to, aby sme tým, ktorí vysokoškolský internát budú potrebovať, zabezpečili dôstojné ubytovanie," povedala ministerka.

TASR

