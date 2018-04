KOMENTÁR Branislava Gröhlinga: Sme pripravení v školstve upratať

KOMENTÁR

KOMENTÁR - Do škôl dlhé roky prúdili financie cez ministerstvo školstva. Logické, však? V roku 2013 nastala veľká a nezmyselná zmena. Časť škôl začala byť financovaná z ministerstva vnútra. Prečo je to nesprávne?

Exminister Robert Kaliňák. Zdroj:AP/TASR

Cez vnútro začali prúdiť financie do školstva v rámci reformy ESO v podaní exministra Kaliňáka. Išlo o reformu, ktorá mala vytvoriť „efektívnejšiu štátnu správu.“ Výsledok? Kritizovaná reforma, považovaná za chaotickú, ktorá mala s efektívnosťou v školstve pramálo spoločné.

Jeden stručný fakt: v roku 2017 išlo na vzdelávanie z ministerstva školstva 1,2 miliardy eur a 1,1 miliardy išlo z ministerstva vnútra. Vnútro má odrazu moc nad polovicou rozpočtu školstva. Prečo je to tak? Odpovedzte si sami. Školstvu to však vôbec nepomáha a financovanie musíme dostať pod jednu strechu. Tu sú dôvody:

Po prvé, je nelogické, že odrazu časť škôl začalo financovať vnútro namiesto školstva. Prináša to nejasné kompetencie a prelínanie právomocí, ako sme videli najmä pri 8-ročných gymnáziách, keď medzi sebou „bojovali“ rezorty vnútra a školstva. Akú má asi ministerstvo školstva moc, keď mu do jeho kompetencií zasahuje rezort, ktorý nemá nič spoločné so vzdelávaním? Môže byť takto ministerstvo školstva svojprávne?

Po druhé, do tokov financií sa vniesol neporiadok. Vznikla spletitá štruktúra financovania, v ktorej sa strácajú samotní úradníci (nehovoriac o školách). Čo môže takýto neprehľadný systém priniesť? Nemožnosť odkontrolovať financie? Priestor na neefektívne narábanie s financiami?

Dnešné financovanie je neopodstatnené, neefektívne, nemá žiaden prínos a nemá obdobu v žiadnej krajine s kvalitným školstvom.

Pýtam sa, ako môžeme mať kvalitné školy, keď vláda okolo nich vytvára nekvalitný systém? V školstve je treba upratať a začať treba na samotnom ministerstve – rozumne zjednoťme financovanie, odstráňme byrokratické organizácie a rozhýbme tie, ktoré majú školstvo naozaj skvalitňovať.

My sme na to pripravení. A naša vláda?

Branislav Gröhling Branislav Gröhling sa dlhodobo snaží zlepšiť úroveň nášho školstva a pomôcť mladým ľuďom nájsť si uplatnenie. Je poslancom NR SR za SaS a tímlídrom strany pre školstvo. Viac Vśetky články autora

