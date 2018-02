Záhadná firma získala z eurofondov vyše 1,6 milióna eur. Na jej čele stojí honorárny konzul Malty na Slovensku

BRATISLAVA - Podtatranská obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok sa v posledných rokoch stala veľkým lákadlom pre všakovakých investorov bažiacich po výstavbe v lone krásnej prírody. Jedným z nich je neznáma popradská spoločnosť IQ Vision.

Projekt: Na apartmány vo Veľkej Lomnici dostala firma IQ Vision vyše 1,6 milióna eur od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zdroj: Emil Vaško

V spomínanej lokalite sa rozhodla postaviť niekoľko prízemných rekreačných domčekov, pripomínajúcich kontajnerové bývanie. Firma bez zamestnancov, ktorej tržby sa už niekoľko rokov pohybujú na úrovni ledva tisíc eur, podľa dostupných údajov vynaložila na spomínaný projekt takmer tri milióny eur.

Značnú časť, viac ako 1,6 milióna eur, vykryla z nenávratného finančného príspevku. V roku 2016 jej ho odklepla Pôdohospodárska platobná agentúra, a to aj vďaka tomu, že ide o podnik oficiálne pôsobiaci vo vidieckej oblasti, čo bol jeden z dôležitých predpokladov na získanie dotácie.

Pri bližšom pohľade na spoločnosť IQ Vision však treba spozornieť. Nielen preto, že za ňou stojí človek spájaný s niekoľkými kauzami, ale aj pre takú maličkosť, ako je spomínané sídlo, ktoré by ste na adrese uvedenej v Obchodnom registri hľadali márne. Nemá tam dokonca ani len obyčajnú poštovú schránku. Stopy IQ Vision totiž vedú priamo do Bratislavy, k veľkej spoločnosti s nitkami na Cypre, napísal týždenník PLUS 7 DNÍ.

Všetko pre dotáciu

Apartmány Veľká Lomnica - tak sa volá projekt spoločnosti IQ Vision, ktorým oslovila štátnu inštitúciu rozdeľujúcu európske dotácie aj na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Aby mohla peniaze získať, musela podniknúť isté opatrenia.

Sídlo: Na tejto adrese na bratislavských Palisádach sídli honorárny konzulát Malty na Slovensku aj firmy z konzorcia WBA Holding. Zdroj: MATEJ JANKOVIC

Firma, ktorá vznikla už v roku 2003, totiž dlhé obdobie sídlila na lukratívnej adrese v našom hlavnom meste. Konkrétne na bratislavských Palisádach, v objekte, kde sedí aj niekoľko spoločností zastrešených konzorciom WBA Holding. To operuje z Cypru.

Pán konzul: Martina Hantabála sa nám nepodarilo zastihnúť žiadnym spôsobom a nikde niekoľko týždňov. Akoby ani neexistoval. Zdroj: Emil Vaško

Súčasťou uvedeného konzorcia je od roku 2009 aj slovenská dcéra WBA, a. s. Nuž, a práve táto akciovka bola od augusta 2009 do júna 2015 jediným spoločníkom IQ Vision. K zmene jej majiteľa, rovnako ako sídla, došlo doslova niekoľko týždňov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu apartmánov vo Veľkej Lomnici. Ak by tak IQ Vision nespravila, nádej na priklepnutie dotácie by sa značne znížila. Jednou z podmienok na to, aby sa podnik - mimochodom, musel mať oficiálny prívlastok malý - mohol o podporu uchádzať, bola skutočnosť, že sídli v oblasti považovanej za vidiecku. No a človek nemusí byť génius, aby si vyhodnotil, že Bratislava vidiek nepripomína ani náhodou. Teda aspoň z nášho pohľadu.

IQ Vision sa tak v júni 2015 oficiálne akože presťahovala do Popradu a jej jediným majiteľom sa namiesto prosperujúcej veľkej akciovky stal jediný človek. Je ním Martin Hantabál.

Opradený kauzami

Hantabálovo meno bežná verejnosť zrejme nepozná, v Bratislave však patrí medzi pomerne veľkých hráčov. Okrem toho, že stojí za konzorciom WBA holding, je honorárnym konzulom Malty na Slovensku. Zainteresovaní si ho tiež spoja s niekoľkými kauzami.

Napríklad v roku 2006 ho sieť slovenských firiem, ktoré plánovali vo Veľkom Slavkove vybudovať megaprojekt OKKO G.E.R., požiadala o pomoc pri založení spoločnosti Ermanno Trade na Cypre. Cez tú mali do projektu tiecť finančné prostriedky. Keďže plán na výstavbu multifunkčného centra sa zrealizovať nepodarilo, cyperská spoločnosť od Slovenského pozemkového fondu, ktorý vraj môže za zmarenú investíciu, súdnou cestou vymáha vyše 170 miliónov eur. Písali sme o tom v jednom z predchádzajúcich vydaní PLUS 7 DNÍ.

V Poprade: IQ Vision by mala sídliť v tomto dome. Hľadali sme ju však márne. Nemala tam ani schránku, ani tabuľu. Zdroj: Emil Vaško

Martin Hantabál v súvislosti so založením Ermanno Trade využil služby dámy menom Irene Spoerry, ktorá neskôr v rámci vyšetrovania slovenským orgánom porozprávala celkom zaujímavé veci. Napríklad to, že niekedy v roku 2013 ju Hantabál vyhľadal a žiadal od nej, aby zničila dokumentáciu týkajúcu sa Ermanna. Údajne jej za to ponúkal stotisíc eur v hotovosti.

Meno Martina Hantabála, presnejšie konzorcia WBA Holding, sa objavilo aj v prípade prenájmu budovy pre Daňový úrad v Košiciach. Ide o kauzu z roku 2011, do ktorej bol silno namočený vtedajší funkcionár SDKÚ Ondrej Ščurka.

Nuž, a do tretice sa Martin Hantabál spomína aj v súvislosti so sieťou luxusných domovov pre seniorov s názvom Seniorville, ktorá má pobočky v Jablonovom a v Trenčíne. Práve na vznik zariadenia v meste Matúša Čáka dostal jeho prevádzkovateľ z eurofondov takmer dva milióny eur. V roku 2013 mu ich prikleplo ministerstvo pôdohospodárstva vedené smeráckym nominantom Ľubomírom Jahnátkom, za čo si vyslúžil značnú kritiku, keďže pre štátne zariadenia sa peniaze nájsť nevedia.

Pán nezastihnuteľný

Aj najnovší počin Martina Hantabála vyvoláva množstvo otázok. Projekt Apartmány Veľká Lomnica na prvý pohľad síce vyzerá ako samostatný vstup firmy IQ Vision do rozvoja vidieckej turistiky pod štítmi Vysokých Tatier, v skutočnosti však podľa všetkého ide o súčasť oveľa väčšieho zámeru, za ktorým stoja navzájom prepojené firmy z konzorcia WBA Holding.

Honorárny Konzulát Malty v Bratislave na Palisádach 33. Zdroj: MATEJ JANKOVIC

Už len fakt, že spoločnosť IQ Vision, ktorá v septembri 2015 požiadala o dotáciu, pričom svoje sídlo zmenila len v júni toho istého roka, naznačuje, že mohlo ísť o čisto účelový krok. Punc pochybností tomu dáva aj skutočnosť, že na popradskej adrese sme spoločnosť IQ Vision hľadali márne. Nemá tam ani poštovú schránku. Nič o nej nevedel dokonca ani pán, ktorý vystupoval ako majiteľ objektu. Naveľa čosi prezradila sekretárka jednej z tamojších firiem, ktorá sa priznala, že poštu pre IQ Vision preberá práve ona, a to po dohode s akousi nešpecifikovanou osobou.

Na nikoho z IQ Vision sme nenarazili ani v jej apartmánoch vo Veľkej Lomnici, hoci tamojšia pracovníčka nám pošepla, aby sme počkali, lebo má prísť šéf. Aj prišiel, nie však Martin Hantabál, ale Marek Morgenstern, človek, ktorý stojí za niekoľkými slovenskými spoločnosťami z konzorcia WBA Holding. Na otázky týkajúce sa projektu Apartmány Veľká Lomnica nám však odpovedať odmietol s tým, že sa máme pýtať priamo firmy IQ Vision.

Tajomný

Keďže osobne sa nám to nepodarilo, zavolali sme na telefónne číslo uvedené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Úspešne. Číslo fungovalo a telefón dokonca niekto zdvihol. Dotyčná osoba bol muž. Potvrdil, že je zo spoločnosti IQ Vision, nesedí však v Poprade, ale na Palisádach v Bratislave. Predstaviť sa odmietol.

Na priamu otázku, či hovoríme s Martinom Hantabálom, odpovedal, že nie, a ak vraj od neho niečo chceme, máme ho osloviť mailom. To sme urobili, a to hneď na niekoľko dostupných mailov. Aj na ten, ktorý si uvádza ako honorárny konzul. Ani z jedného sme sa odpovedí nedočkali.

Šéf: Do Veľkej Lomnice neprišiel Hantabál, ale Marek Morgenstern z akciovky WBA. Zdroj: Emil Vaško

Nuž, a pána Hantabála týždenník PLUS 7 DNÍ nezastihol ani počas niekoľkých osobných návštev budovy na bratislavských Palisádach, ani v čase, keď mal oficiálne úradovať ako honorárny konzul. Dáma na recepcii nám potvrdila aspoň to, že Martin Hantabál skutočne existuje. Ako sa s ním týždenník skontaktuje, vraj nie je ich vec.

