Vzali by ste funkciu starostky s nástupným platom 120 eur v hrubom?

BRATISLAVA - Vzali by ste funkciu starostky s nástupným platom 120 eur brutto? Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER KUBÍNYI.

Helena Iľkovičová: „Občas tu býva tak smutno, že sa s mužom aj pohádame,“ hovorí. Stretnutie so starostkou Ivetou Kundrátovou je vždy príjemné spestrenie dňa. Zdroj:Július Dubravay

Asi som sa málo modlil, okripľuval som, - povie Jaroslav Starinský a dodá, že dostal porážku, ale „len takú cvičnú“. Napriek tomu drží v ruke cigaretu, čo bez opýtania zdôvodní slovami: „Nepijem, ale fajčím.“ Nerozpráva veľa ani dlho, ale čo povie, to by osviežilo každú komédiu. Svoj život zhrnie do skratky: „Som zo Svidníka, potom som bol v Liptovskom Mikuláši gumák, neskôr som v tejto dedine robil starostu a teraz je zima, tak nerobím nič.“ Na lepšie pochopenie dodá, že gumák je vojak z povolania a skonštatuje, že v Matysovej žije asi toľko ľudí ako v jednej menšej bytovke.

Priemerný vek - 57 rokov

Matysová. Mohli by sme sa začať rozplývať nad tým, aká je táto dedina pri Starej Ľubovni krásna, bohom zabudnutá, aký je tu pokoj a koľko majú snehu, ale na to nie je čas. Teraz roznášame chlieb. Je piatok, ale to isté by sa tu dialo, keby bola streda. Dvakrát do týždňa. Je ho plný kufor auta, o ktorom starostka Iveta Kundrátová povie, že ho dostala iba včera, a to od okresného súdu. Zadarmo. Už ho nepotrebovali, ponúkli ho obciam, vzala ho. „Do novembra vydrží, potom sú voľby a nový starosta bude musieť zohnať iné.“ Pohľad na tachometer - 287-tisíc kilometrov, ale na zasneženej ulici sa mení na tank. Tank plný chleba, rožkov a vianočiek, z čoho starostka každému vydeľuje to, čo si objednal. Ale ako si to môže pamätať? Je toho veľa!

„Vy robíte s počítačom, my používame hlavu,“vysvetlí Alžbeta Kasenčáková a pustí sa do rozprávania, že tak málo snehu ako tento rok tu predtým nebývalo. „To v roku 1976 ste mali vidieť! Pamätám sa na ten rok dobre, lebo potom som sa vydávala. Ľudia ho lopatami odrucovali až na cintorín!“ Skonštatuje, že aj vody ubúda a o zdravej strave dnes ľudia ani netušia. „Mama mi umrela vlani, mala 95 rokov. Najradšej pila mlieko, čo bolo v konzerve alebo plechovici, toho sa ani nedotkla. A mala pravdu. Veď kúpite mrkvu, poviete si, aká pekná, a ona v pivnici hneď zhnije. To tá naša začne v pivnici hneď rásť!“

Onedlho vykladáme chlieb Jánovi Petríkovi, ktorý vraví, že nikdy nebol v Bratislave. „Mám 64 rokov a celý život som prežil tu. Ale ako maliar natierač som sa dostal aj do Košíc a na vojenčine som bol na ostravskom letisku Mošnov. A čo by som v Bratislave robil? Tu je dobre, čerstvý vzduch.“ Zato od Heleny Iľkovičovej sme sa dozvedeli, že schnú staré slivky aj ringloty a že sneh „skápol“. „Bývalo ho aj osemdesiat centimetrov okolo cesty a teraz nič.“Málo snehu, málo ľudí. Kedysi ich bolo zo šesťsto, dnes má Matysová 68 duší a priemerný vek 57 rokov. „Je tu tak smutno, že sa s mužom občas aj pohádame,“ dodá pani Helena.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia