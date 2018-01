Vo Vysokých Tatrách zasahoval vrtuľník. Skialpinistka si pri lyžovaní poranila nohu

VYSOKÉ TATRY – Poranenie dolnej končatiny utrpela 27-ročná slovenská skialpinistka v sobotu popoludní pri páde počas lyžovania vo Vysokých Tatrách. V Kráľovskom žľabe vo Veľkej Studenej doline jej pomáhali horskí a leteckí záchranári, ktorí ju po ošetrení previezli do nemocnice v Poprade.

Skialpinistke po páde letela na pomoc popradská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

TASR

Skialpinistke po páde letela na pomoc popradská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Na palubu vrtuľníka v Starom Smokovci nastúpil aj jeden člen Horskej záchrannej služby (HZS). "Po prílete do Kráľovského žľabu, kde sa zranená žena nachádzala, bol spolu s lekárom spustený do terénu pomocou palubného navijaka. Po primárnom ošetrení bola žena z terénu evakuovaná v transportnej sedačke a počas medzipristátia v Starom Smokovci preložená na palubu vrtuľníka. S poranením dolnej končatiny bola leteckými záchranármi prevezená do popradskej nemocnice," informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.