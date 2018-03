Vďaka TÝMTO trom hotelom sa do našich veľhôr dostal svetový luxus

BRATISLAVA - Dnešnému Grandhotelu Praha už, žiaľ, chýba všeličo z toho, čo ho kedysi robilo slávnym. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER KUBÍNYI

Nagyszallo: Tak sa hotel volal v minulosti, keď doň chodievala budapeštianska smotánka. Zdroj:Archív

Bytovka s kozubom v spoločnom vchodovom priestore tak, ako to naprojektoval Guido Hoepfner a ako ju v roku 1912 v Tatranskej Polianke postavili. „Oheň som v ňom ešte nevidela, a to tu bývam už od roku 1979. Bola som v tomto dome na návšteve aj o desať rokov skôr, ale ani vtedy nehorel,“ konštatuje jedna z obyvateliek domu.

Povie, že byty sú tu krásne, že tento dom je „stará poctivá stavbárska robota“, a vyratúva, že ich je v ňom dokopy dvanásť a ešte nejaké manzardy v podkroví, ale tie sú, našťastie, prázdne. „Tí, ktorí tam bývali, nám veľa radosti nerobili. Báli sme sa, že to tu celé podpália.“ A potom pridá čo-to z histórie: „V najväčšom byte žil muž, ktorý mal chatu v Nízkych Tatrách. Dostal ho po vojne, lebo pomáhal partizánom a Nemci mu chatu spálili. Ale v roku 1948 oň prišiel...“Dom premenili na sanatórium a neskôr sa opäť stal bytovkou. Asi jedinou na Slovensku, ktorá má vo vstupnom vestibule kozub. Aj keď oheň v ňom nikdy nehorel.

Budapešťan zo Spiša

„Bol to prvý rodinný penzión vo Vysokých Tatrách, ktorý prevádzkoval riaditeľ kúpeľov v Starom Smokovci Dezider Reichart,“ hovorí historik umenia Maroš Semančík. Ak ešte povieme, že budova má veľa secesných prvkov, viac k nej veľmi niet čo dodať. Z toho, čo dal Guido Hoepfner Tatrám, je to naozaj len omrvinka. Omrvinka s dvanástimi bytmi. On bol iný pán architekt, projektoval oveľa väčšie a skvostnejšie veci. Napríklad tri obrovské hotely, ktoré podnes dávajú najmenším veľhorám ich typický charakter. A stavali sa v časoch, keď Vysokým Tatrám dominovali skôr stromy než architektúra.

Aj keď meno Guido pôsobí dosť netatransky, a to ešte mohol byť Quido alebo dokonca Kvído, takto ho zapísali do matriky jeho rodičia, keď sa v roku 1868 narodil. Dnes by sme povedali, že bol Spišiak, na svet prišiel v Spišskom Podhradí, vychodil levočskú reálku, ale potom odišiel do Budapešti, kde v roku 1891 skončil štúdium architektúry. Ako dnes mladí ľudia po štúdiách zostávajú v Bratislave, on sa usadil v hlavnom meste Uhorska. Ale za manželku si vzal Levočanku Máriu Fleischerovú, dcéru župného lekára.

