V Tatrách hasiči dohášajú tlejúce drevo. Hrozí opätovné rozhorenie

KEŽMARSKĚ ŽĽABY – V lokalite Kežmarské Žľaby vo Vysokých Tatrách, na miestach, kde vo štvrtok (3.5.) vypukol lesný požiar, hasiči stále dohášajú tlejúce pne a korene stromov. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove uviedol, že sa objavuje opätovné rozhorenie. Na mieste hasiči zasahovali v pondelok ráno a oheň sa zase objavil popoludní.

Požiar, ktorý vypukol vo štvrtok pred 13. h, bol lokalizovaný v piatok (4.5.) krátko pred 11. h. Archívne foto Zdroj: TASR/AP

"Nie je to nič dramatické. Pne sú stále v takom štádiu, že kým tam nebude pršať, tak stále je možnosť, že sa oheň bude šíriť koreňovým systémom. Pre istotu tam máme hasičov a dohášajú tlejúce drevo," uviedol službukonajúci hasič.

Podľa jeho slov ráno hasiči zlikvidovali jedno tlejúce miesto, popoludní sa opäť ukázal dym. "Ľudí to vystrašilo a hlásia požiar. Je to prírodný živel, nedá sa to na sto percent uhasiť za taký krátky čas. Treba to monitorovať a dohášať, hasiči to majú pod kontrolou. Požiar nie je rozšírený na iné plochy," zdôraznil.

Horská záchranná služba vydala v sobotu (5.5.) informáciu, že sú opäť otvorené všetky turistické chodníky, ktoré boli vo Vysokých Tatrách pre lesný požiar dočasne uzavreté.

Požiar, ktorý vypukol vo štvrtok pred 13. h, bol lokalizovaný v piatok (4.5.) krátko pred 11. h. Oheň zasiahol plochu približne 30 hektárov vo štvrtom a piatom stupni ochrany prírody.

TASR

