V Pezinku sa zrazil vlak s lokomotívou. Hlásia 18 zranených

BRATISLAVA - V osobnom vlaku z Malaciek do Leopoldova, ktorý sa v piatok večer zrazil s rušňovlakom spoločnosti Lokorail, sa viezlo približne 80 cestujúcich. Na mieste nehody o tom novinárov informoval riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký. Podľa neho sa zranilo celkom 18 ľudí, z toho 15 ľahko a traja stredne ťažko. V dôsledku nárazu utrpeli rôzne zlomeniny.

Traja ľudia sú zranení ťažko, priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Ilustračné foto Zdroj:TASR - Michal Svítok

„Podľa našich predbežných informácií nikto nie je v ohrození života, o každého jedného cestujúceho je postarané, je mu poskytnutá adekvátna lekárska pomoc a cestujúci sú už na ceste niekde, odkiaľ môžu pokračovať do cieľa svojej cesty,“ uviedol Hlubocký.

Do Pezinka dorazil aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý priblížil, že do osobného vlaku čelne narazil ďalší vlak. Našťastie sa však zrážka neudiala v plnej rýchlosti, skonštatoval. Rušňovodič lokomotívy, ktorá narazila do osobného vlaku, je podľa ministra vážnejšie zranený. „Chvalabohu, že nedošlo k úmrtiu,“ povedal Érsek.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Šéf rezortu nepotvrdil, či mohol zlyhať signalizačný systém. „Nechcem špekulovať, čo zlyhalo. Na to je vyšetrovacia komisia, ktorá to vyšetrí,“ doplnil.

Záchranári ošetrili a do nemocníc previezli 18 pacientov, z toho jedno dieťa, priblížil Július Pavčo, hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. "Rozsah zranení sa určí až pri vyšetrení," doplnil. Traja ľudia mali stredné až ťažké zranenia.

Polícia prijala v piatok, krátko po 18.30 h oznámenie o zrážke osobného vlaku so samostatným vlakovým rušňom v koľajisku železničnej stanice Bratislava – Pezinok. „V súčasnosti sa na mieste nachádzajú spolu s hliadkami polície záchranné zložky, ktoré vykonávajú potrebné úkony,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Príčiny zrážky, jej okolnosti a následky budú predmetom policajného vyšetrovania. Bližšie informácie k tejto udalosti polícia podľa Slamkovej poskytne hneď, ako to bude možné. Cestujúci na trati musia počítať so zdržaním vzhľadom na to, že pre záchranné práce je doprava v oboch smeroch zastavená.

Prerušená doprava v stanici Pezinok od 18:30 hod. Dôvod: zrážka vlaku Os 2059 z vlakom iného dopravcu. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) March 16, 2018

TASR

