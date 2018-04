V Nitre sa stala smrteľná dopravná nehoda. Haváriu spôsobili colníci

NITRA - V nedeľu podvečer sa pri obci Veľký Lapáš (okres Nitra) stala smrteľná dopravná nehoda. Traja colníci z Colného úradu Nitra sa presúvali v rámci výkonu svojej práce.

Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Podľa doteraz známych informácií vodič služobného vozidla pri jazde zistil, že nemá dostatočnú brzdnú dráhu, a preto v snahe vyhnúť sa zrážke s vozidlom pred ním náhle strhol volant do protismeru. V protismere sa však zrazil s protiidúcim vozidlom KIA Ceed, v ktorom sa nachádzali štyri osoby (dvaja muži, jedna žena a jedno dieťa). Žena (nar.1952) prišla po kolízii s colníckym autom o život. Colníkov, mužov a dieťa previezli so zraneniami do nemocnice. Presnú príčinu nehody a ďalšie podrobnosti tejto tragickej udalosti vyšetruje polícia.

"Je to obrovská tragédia. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine. Urobím všetko preto, aby sme im v týchto ťažkých chvíľach pomohli," vyjadril sa k nehode prezident finančnej správy František Imrecze.

Finančná správa a predovšetkým colníci začali organizovať zbierku na podporu pozostalých po obeti tejto tragickej dopravnej nehody. Vedenie finančnej správy je v kontakte s políciou. Informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.

