Trenčianski podnikatelia žiadali o pomoc Fica aj Žitňanskú. Svedok mal vypovedať pod nátlakom

TRENČÍN – Trenčianski podnikatelia Ondrej Janíček a Jozef Strelčík žiadajú o obnovu konania v kauze vydierania, za ktorú ich pred 16 rokmi odsúdila terajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, vtedy sudkyňa Monika Jankovská. Odsúdení boli za vydieranie považskobystrického podnikateľa Tibora Jurisu. Tvrdia, že Jurisa podpísal krivú výpoveď. Jankovská sa podľa svojich slov k zločincom nevyjadruje. Avizovala, že sa bude brániť právne.

Jurisa novinárov v pondelok (7.5.) na tlačovej konferencii informoval, že proti Janíčkovi a Strelčíkovi vypovedal pod nátlakom polície, aby si zabezpečil status chráneného svedka. Janíček a Strelčík ho podľa vlastných slov nevydierali, vydierala ho mafia, ktorá ho chcela pripraviť o nehnuteľnosť v Považskej Bystrici. Oznámil to polícii.

„Prišiel za mnou policajt a povedal mi, že buď podpíšem, že sa mi vyhrážal Janíček so Strelčíkom so zbraňou v ruke, alebo ma okamžite prepustia na ulicu, kde som sa mal postarať sám o seba. Išla po mne mafia, preto som to podpísal," povedal Jurisa. Tvrdí, že takto podpísal aj vyhlásenie, že ho vydieral aj Ľuboš Čongrády, ktorého nikdy nevidel. Ako dodal, po dvoch mesiacoch mu povedali, že nebol zaradený do statusu chráneného svedka. Neskôr mu mala volať Jankovská, aby prišiel vypovedať na súd, v obave o svoj život tam nešiel. Jurisa už 15 rokov žije v zahraničí.

Prinútení násilím

Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Janíčka mali záujem Čongrádyovci. Tí ho podľa Janíčka násilím prinútili prepísať bar na nich.

„Ak niekto v roku 2002 násilnou trestnou činnosťou prevezme niekomu majetok a doposiaľ ho nemá vrátený späť, znamená to, že tam musia byť vysokí činitelia, ktorí z toho profitovali," doplnil Janíček s tým, že v kauze sa už trikrát neúspešne obrátil na vtedajšieho premiéra Roberta Fica, bývalých ministrov spravodlivosti Tomáša Boreca a Luciu Žitňanskú. O kauze podľa vlastných slov informoval nedávno aj súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála.

Nátlak na sudcov

„K tlačovej konferencii organizovanej trikrát odsúdenými a obžalovanými zločincami Ondrejom Janíčkom a Jozefom Strelčíkom sa nebudem vyjadrovať. Všetky osoby, ktoré ma krivo obviňujú a verejne šíria nepravdy a klamstvá, budú čeliť dôsledkom svojich konaní v trestnoprávnom, ako i civilnom procese. Konanie týchto osôb smeruje len k vytvoreniu mediálneho nátlaku na sudcov, ktorí budú v budúcnosti rozhodovať o porušovaní zákonov platných v Slovenskej republike," reagovala štátna tajomníčka Jankovská.

