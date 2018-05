Strach z nákazy: Nitriansky žltačkový fantóm sa obetiam vyhrážal, že ich infikuje

BRATISLAVA/NITRA - O žltačke sa v meste pod Zoborom začalo hovoriť intenzívnejšie pred pár týždňami. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala HENRIETA ĎUROVOVÁ.

Epidémia: Na infekčných oddeleniach pravidelne končia desiatky detských pacientov nakazených chorobou špinavých rúk. Zdroj:AP/TASR

Obyvateľov tam obťažoval narkoman, ktorý ľudí dokonca desil tak, že si pichal ihlu do krku a vlastnou krvou potieral steny a dvere panelákov. Vykrikoval pritom, že má AIDS, medzi ľuďmi sa však veľmi rýchlo rozšírilo, že tento človek je nakazený žltačkou, čo sa neskôr dokonca potvrdilo.

Išlo o hepatitídu typu C, z ktorej však bol vraj vyliečený, keď bol umiestený vo väzbe. Či to tak naozaj bolo a či sa narkoman skutočne vyliečil, nevedno, isté je, že obyvatelia dotknutých panelákov mali skutočný strach z nákazy a ochorenia. Podľa hepatológa MUDr. Marka Ráca nemusia mať strach, hoci opatrnosti nikdy nie je dosť, tento vírus totiž mimo tela dlho neprežije.

Nenápadná choroba

„S hepatitídou typu B a C sa stretávame najčastejšie. Obe sa prenášajú krvnou cestou a možný je prenos aj telesnými tekutinami, napríklad slinami, spermatickou tekutinou, ihlou, manikúrou, pedikúrou a podobne, dokonca sú pohlavne prenosné. Týmito typmi žltačky sa môžu nakaziť deti pri pôrode od matky, poznáme pacientov, ktorí sa nakazili v minulosti pri transplantácii orgánov alebo pri transfúzii krvi,“ pokračuje doktor Rác.

„Spomínaný typ ochorenia prebieha veľmi nenápadne, málokedy človek zistí, že nakazený vôbec je. Ochorenie spočiatku prebieha ako bežná viróza a nezistí to ani všeobecný lekár, ak o vás nevie, či patríte medzi rizikovú skupinu obyvateľstva, alebo ste nepodstúpili nejaký intervenčný výkon, rizikové tetovanie a podobne. Voľakedy sa dalo hepatitídou nakaziť u zubára, chirurga, zdrojov bolo viac. Pokrokom v medicíne sme však dosiahli to, že v zdravotníckom zariadení dnes prenos prakticky nehrozí. V súčasnosti predstavuje skôr problém rizikový pohlavný styk, drogy, používanie ihiel. Ľudí s HIV automaticky testujeme na hepatitídu B a C, obe majú totiž rovnaký spôsob prenosu. Proti hepatitíde typu B by sme sa však mohli dať očkovať, to je základná vec, ako predchádzať tomuto nebezpečnému ochoreniu. Tento typ žltačky je veľmi nebezpečný v tom, že ju obyčajne nevieme vyliečiť, aj keď môžeme spomaliť jej progresiu. Dokážeme len potlačiť rozmnožovanie vírusu. Skôr či neskôr sa pacient dopracuje k pečeňovej fibróze, cirhóze, rakovine pečene a iným komplikáciám. Poisťovne očkovanie preplácajú iba rizikovej populácii, teda tým, ktorí môžu prísť s ochorením do styku, napríklad zdravotníkom, policajtom. Ostatní si očkovanie zaplatia sami. Proti hepatitíde typu B sa u nás očkujú aj deti po narodení. To je dôvod, prečo by sme mohli očakávať pokles pacientov s týmto ochorením, ale nedeje sa tak. Možno, že pomalšie pribúdajú novonakazení, v našej práci sa však pomerne často stretávame s pacientmi v pokročilých štádiách hepatitídy B, C, často už v štádiu pečeňovej cirhózy. “

