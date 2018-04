Starosta nechal vybrakovanú pokladnicu, súd ho vôbec nepotrestal

TURÁ - Bývalého starostu obce Turá Jozefa Bogára posledný súd ani netrestal. Samosudca usúdil, že predchádzajúce podmienky na jeho prevýchovu stačili. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala HENRIETA ĎUROVOVÁ.

Pred bývalým obecným kultúrnym domom: Už patrí súkromnej osobe a chátra. Na lavičke sedí Zoltán Zsido a Dalibor Valkovský, vpravo. Zdroj:Henriate Ďurovov

A čuduj sa svete, ak by ktokoľvek z nás do trestných rozkazov vydaných Okresným súdom v Leviciach na adresu bývalého starostu obce Turá v Levickom okrese nazrel, jednoznačne by usúdil, že sa pozerá na tresty klasického slovenského recidivistu. Jozef Bogár, bývalý starosta malej obce, iba s dvestotrinástimi obyvateľmi a približne stodeväťdesiatimi voličmi, má neuveriteľné životné šťastie.

Napriek tomu, že sa s ním osud veľmi nemazná a občas mu cestu skríži zákon, vždy sa mu podarí vyjsť z obvinení padajúcich na jeho hlavu s podmienkou. Presnejšie, podmienečným trestom, ktorý mu, nevedno z akých dôvodov, levickí samosudcovia vymerali už štyrikrát trestným rozkazom. Medzi ne nerátame, opäť podmienečný, trest za vydieranie spred rokov, ktorý má Jozef Bogár už zahladený. Ak sa pýtate, čo na to levická prokuratúra a či jej takýto „prevýchovný“ spôsob ukladania trestu neprekáža, budete prekvapení. Nie. Nuž, učte sa, ako sa to robí.

Vybrakovaná pokladnica

Malá obec Turá v okrese Levice zápasí s neuveriteľnými problémami. V súčasnosti hospodárenie malej dediny riadi nútená správkyňa, pretože predchádzajúci starosta po svojom odchode z funkcie zanechal milým voličom prázdnu obecnú pokladnicu a nespočetné množstvo exekúcií. „V pokladnici sme mali 0,56 eura, na účte mínus 47 426,26 eura,“objasnil nám situáciu na dedinskom úrade Dalibor Valkovský, miestny poslanec, ktorý určitý čas neexistujúceho starostu zastupoval.

Neuveríte, ale Turá vinou čudných pôžičiek a nezvyčajného hospodárenia s majetkom a peniazmi prišla dokonca o kultúrny dom! „V roku 2012 si zobral úver 25-tisíc eur od súkromnej osoby a kultúrny dom jednoducho založil. Peniaze sa, samozrejme, stratili, nikdy neboli na účte obce,“ vysvetľuje a dodáva, že spomínaný úver starostovi ani neschválilo zastupiteľstvo.

„Jozef Bogár si dokonca sám overil podpis na žiadosti a dodnes nevieme, ako je možné, že kataster prevod nehnuteľnosti zavkladoval. To, ako sa u nás hospodárilo, ukazuje aj výsledná faktúra za rekonštrukciu obecného rozhlasu,“pokračuje Dalibor Valkovský.

„Z pôvodných 1 966 eur sa cena za rekonštrukciu vyšplhala na šokujúcich 64 144 eur. Na tieto práce sme mohli dostať z fondu Poľnohospodárskej platobnej agentúry približne osemnásťtisíc eur, lenže starosta nedodržal podmienky stanovené v zmluve. Na vyplatenie rozhlasu si preto zobral od firmy, ktorá rekonštrukciu robila, dvadsaťtisícovú pôžičku. Tú však „zabudol“ splácať a časom sa suma vyšplhala vinou nesplatených istín a exekúcie až na spomínaných 64 144 eur. Samozrejme, splatíme to my, obyvatelia obce, rovnako ako ostatné dlhy, ktoré Bogár stihol vyrobiť. Naše príjmy z rozličných daní sú pritom veľmi slušné, okolo päťdesiattisíc eur, k tomu dostávame štvrťročne približne päťtisíc za to, že sa nachádzame v pásme Mochoviec, takže ročný rozpočet obce sa pohybuje okolo sedemdesiattisíc. Teraz sme v nútenej správe a hoci máme po predčasných voľbách novú starostku, veľa sa u nás nezmenilo. Na starostovskej stoličke totiž sedí partnerka bývalého starostu Margita Bogárová, ktorá si v minulom roku bez schválenia štatutára vyplatila z obecného účtu sumu 2 685,40 eura, čím došlo k neoprávnenému použitiu verejných prostriedkov. V tom čase totiž nebola zamestnankyňou obce. Aspoň tak tvrdí správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý v Turej uskutočnil podrobnú kontrolu,“ vysvetľuje Valkovský.

