SMK spísala petíciu. Strana žiada, aby EC vlaky zastavovali aj v Galante

BRATISLAVA - O zastavovanie niektorých medzinárodných vlakov EuroCity (EC) aj v Galante žiada cez petíciu Strana maďarskej komunity (SMK). Členovia petičného výboru s koordinátorom akcie Józsefom Berényim odovzdali v utorok na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) takmer dvetisíc podpisov pod uvedenú požiadavku.

SR so zastavovaním EC vlakov v Galante nepočíta, lebo spájajú výhradne veľké mestá a aglomerácie a slúžia vyslovene na diaľkovú dopravu. Ilustračné foto Zdroj:Pavol Zachar/TASR

"Podstatou petície je, aby sme sa vrátili k predošlej praxi, keď sme do Prahy a do Budapešti a späť mohli cestovať bez prestupovania," informoval člen petičného výboru László Biró. Ministerstvo dopravy so zastavovaním EC vlakov v Galante nepočíta, lebo spájajú výhradne veľké mestá a aglomerácie, slúžia vyslovene na diaľkovú dopravu a nemali by podliehať lokálnym záujmom.

Keď chce v súčasnosti niekto z Galanty cestovať do českého alebo maďarského hlavného mesta, musí najprv ísť do Nových Zámkov alebo do Bratislavy. Aktivisti petície žiadajú, aby v Galante zastavovalo sedem EC vlakov z dôvodu, že okresné mesto je dôležitým dopravným uzlom a turistickým centrom. Iniciatíva má podľa nich pomôcť najmä študentom a zamestnancom. Petíciu za zmenu cestovného poriadku tak, aby niektoré EC vlaky zastavili aj v Galante, vyhlásilo minulý rok Okresné predsedníctvo SMK v Galante.

Budú pokračovať

Bývalý predseda SMK József Berényi, ktorý je aj podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja, uviedol, že krajská samospráva dostane plán železničnej dopravy na pripomienkovanie v apríli alebo v máji a bude mať tak možnosť žiadať zastavenie spomínaných vlakov aj v Galante. Ak ministerstvo dopravy ich požiadavku neprijme, v petícii budú pokračovať.

Cez Slovensko na trati v dĺžke 210 kilometrov jazdí denne deväť párov EC vlakov, teda osemnásť spojov, so štyrmi zastávkami v Kútoch, Bratislave, Nových Zámkoch a Štúrove. Tieto vlaky premávajú zväčša z Prahy, ale aj z Brna, Hamburgu a Varšavy cez SR do Budapešti a späť. V Českej republike na úseku 325 kilometrov po Prahu stoja EC vlaky v piatich mestách a na krátkom úseku v Maďarsku stoja v štyroch staniciach.

Meškania kazia dojem

Rezort dopravy pripomína, že EC vlaky v Galante nestoja podľa platného cestovného poriadku a nestáli tam ani po minulé roky. "Prípady ich občasného zastavovania boli vždy vyvolané len operatívnou situáciou v doprave, keď si to vyžadovali napríklad meškania, výluky, vynútený prestup na iné prípojné vlaky a podobne. To však spôsobovalo ďalšie meškania, keďže s týmto pobytom sa pri plánovaní trasy nepočíta," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Akékoľvek zdržanie podľa nej zároveň spôsobuje dopravné problémy v susedných krajinách, čo nevytvára dobrý obraz o kvalitnom zabezpečení dopravy u nás.

Galanta má početné spojenie s Bratislavou aj s Novými Zámkami, s možnosťou prestupu aj na EC vlaky. "Preto tu nie je vhodné zastavovanie realizovať. V opačnom prípade by mohli rovnocennú a pri porovnaní s Galantou aj oprávnenú požiadavku predložiť aj iné okresné mestá ako Malacky či Senec, ktoré majú navyše väčší počet obyvateľov než Galanta, nehovoriac o podobných sídlach v Čechách a Maďarsku," upozornila Ducká. "Malo by to však za následok výrazné navýšenie (predlžovanie) cestovného času a EC vlaky by tak úplne stratili svoju atraktivitu aj svoj účel," dodala. Dopravu na trati Nové Zámky - Galanta - Bratislava zabezpečujú prímestské a diaľkové vlaky a akékoľvek zastavovanie EC vlakov v Galante by nezodpovedalo princípom vedenia EC vlakov nikde v Európe.

Rýchlo a na veľkú vzdialenosť

Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh na ministerstve dopravy Ján Farkaš povedal, že EC vlaky zabezpečujú rýchlu prepravu medzi Budapešťou, Bratislavou a Prahou. Maďarsko malo pred pol rokom záujem rozšíriť počet zastavení EC vlakov na svojom území, no Slovensko a Česko sa voči tomu veľmi ohradili, keďže sa tak nedohodli. Maďarsko od svojho zámeru napokon ustúpilo a prepravu urýchlilo presmerovaním vlakov v Budapešti zo vzdialenejšej stanice Keleti (Východná) na bližšiu stanicu Nyugati (Západná). "Maďarská strana na základe zhodnotenia tejto situácia skrátila počet zastavení a urýchlila prepravu do Budapešti. A to je princíp vlakov EuroCity, to znamená ponúkať cestujúcej verejnosti veľmi rýchlu prepravu na veľkú vzdialenosť," uviedol Farkaš.

TASR

