Škandál v Nitre: Rekonštrukciu za viac ako milión eur mali stihnúť za 22 dní. A bez zmluvy

BRATISLAVA - Šéfom oddelenia služieb pre verejné obstarávanie, ktorý mal podpis zmluvy na starosti, je syn ministra práce Jána Richtera Juraj. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala HENRIETA ĎUROVOVÁ.

Na veterinárnej škole aj dnes pracovali robotníci, práce prebiehali v plnom prúde. Zdroj:Henrieta Ďurovová

Firma začala rekonštrukciu školskej telocvične bez platnej zmluvy. Poslanci NSK odhlasovali, že stavebnej firme prácu kraj zaplatí. Zo spoločného. Bez riadne podpísanej zmluvy totiž nitrianska VUC-ka umožnila súkromnej stavebnej firme rekonštruovať telocvičňu Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

Súkromná stavebná spoločnosť už stihla preinvestovať viac ako štyristotisíc eur a hrozilo, že z týchto peňazí neuvidí ani cent. Krajskí poslanci sa však „posnažili“, aby celá záležitosť neskončila na súde a dnes na mimoriadnom zastupiteľstve rozhodli, že so stavebníkom JUMA Nitra, s.r.o., kraj uzavrie dohodu o urovnaní a firme vyplatí tristodesaťtisíc eur za realizovanú časť rekonštrukcie.

Navyše, podľa návrhu o urovnaní zaviazala firmu dokončiť do konca mája všetky stavebné práce, ktoré s uskutočnenou rekonštrukciou súvisia.

Zázrak za 22 dní

Kým na to kompetentní prišli, firma tu preinvestovala vyše tristotisíc eur. Keď to župa v decembri zistila, okamžite podala trestné oznámenie. Župan Milan Belica povedal, že za šestnásť rokov vo funkcii ešte nikdy nezažil to, aby si firma bez platnej zmluvy dovolila začať s výstavbou. NSK vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu vstupnej časti, krčkov a telocvične Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre ešte v roku 2017. Celá rekonštrukcia mala stáť 1 370 000 eur, vysúťažila ho domáca fima JUMA Nitra, ktorá prišla s ponukou 1 066 646 eur za urobenie zadaných prác. Šokujúca bola doba realizácie rekonštrukcie, iba 22 dní.

To, že práce na škole už prebiehajú, vyšlo na povrch koncom minulého roka roka pri kontrole zmlúv, keď sa predsedovi kraja Belicovi zdal čas prác mimoriadne krátky. Napriek okamžitému zastaveniu a zrušeniu verejného obstarávania však rekonštrukcia pokračovala a pokračuje dodnes. Kraj v tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Župa ako zriaďovateľka veterinárnej školy nariadila zastavenie prác, ktoré firma začala bez jej vedomia a bez zmluvy. Zmluvu s firmou kraj dodatočne nepodpísal, pretože by tým porušil právne predpisy.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia