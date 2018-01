Rozkrádačky pod Poľanou. Stopy vedú k slovenským elitám

BRATISLAVA - Vyšetrovanie hlavného kontrolóra Detvy, ktorý si vzal na mušku mestskú eseročku, naberá na intenzite.

Pofidérne praktiky: Detvianska eseročka Technické služby čelí vlne kritiky. Zdroj: Július Dubravay

Oproti krachujúcemu hotelu Detva ako vystrihnutému zo zlatých zväzáckych čias stojí novostavba penziónu lákajúca hostí na bowling a lacný nocľah. Stará Detva posiata ikonickými drevenými bránami je prilepená na modernejšie centrum, v ktorom dominujú sterilné obchodné domy a supermarkety. Mesto pod Poľanou spí v novoročnej hmle a čaká na letné folklórne vzkriesenie. „Je to dedina, v ktorej sa každý pozná s každým,“ povedia vám domáci.

Vetu má na pamäti aj hlavný kontrolór mesta Rastislav Gonda, ktorý sa chystá pichnúť do osieho hniezda. Na podnet poslancov sa začal vŕtať v špinavej bielizni mestskej eseročky. Napísl pre týždenník PLUS 7 DNÍ PAVEL KNAPKO

Technické služby mesta Detva pitvané dlhmi majú totiž podľa výsledkov vyšetrovania bývalého policajta zarobené na poriadny problém. Stopy tentoraz vedú doslova až pred brány prominentov mesta. Čo má teda primátorova sestra, mocný podnikateľ a kotlebovec, kontroverzný šéf miestneho hokeja či hlavný ekonóm Detvy spoločné s rozkrádačkami v potápajúcej sa eseročke?

Problémová firma

Okrem toho, že Technické služby (TS) v rukách bývalého konateľa Juraja Bystrianskeho sa rekordne zadlžili nielen u súkromníkov, ale aj štátu, vrchnosť musí najnovšie žehliť ďalšie zakopnutie. Portfólio povinností eseročky sa pohybuje od spravovania zimného štadióna cez kosenie a likvidáciu odpadu až po plátanie miestnych deravých komunikácií. Práve vozový park firmy si vzal už tretíkrát na mušku hlavný kontrolór mesta a zdá sa, že mravčia práca priniesla svoje ovocie.

„Posledná kontrola sa vykonávala za obdobie od roku 2014 po rok 2017. Ako pre kontrolóra bolo pre mňa dôležité preukázať, že mestskej spoločnosti vznikli škody,“ vysvetľuje Gonda opierajúc sa o bránu svojho rodinného domu v širšom centre Detvy. Napriek tomu, že čerpá dovolenku a svoj voľný čas venuje rodine, keď príde reč na vyšetrovanie, po minútach prehovárania je o ňom ochotný hovoriť. „Chcel som zistiť, či niekto neokráda Technické služby. Zaujímalo ma, či výkony mestských vozidiel boli zaplatené a riadne vyúčtované,“opisuje. Vyšetrovaním poverili Gondu mestskí poslanci, ktorí podozrievali mestskú firmu, že jej vozidlá až pričasto zablúdili mimo oficiálnych trás a pripravovali tak eseročku o zisky.

Čierne jazdy

„Každé motorové vozidlo patriace TS Detva malo záznam o prevádzke, do ktorého na začiatku dňa mal nadriadený nadiktovať, kam má ísť. Šofér si to mal poznačiť a vedúci podpísať. Na základe týchto príkazov vodič išiel tam a tam a toľko a toľko kilometrov,“ objasňuje hlavný kontrolór, ako mali výjazdy mestských áut fungovať podľa ideálneho a zákonného scenára.

Sestra primátora: U Márie Melichovej sa taktiež zastavili mestské nákladiaky mimo oficiálnych pracovných hodín. Zdroj: Július Dubravay

Najtvrdším orieškom bolo pre Gondu dokázať, po akých trasách vozidlá čierne jazdy vykonávali. S rovnakým problémom zápasil pri prvých dvoch kontrolách. Nakoniec po vlne naliehania šéfstvo eseročky priznalo nepatrné chyby. „Až potom mi povedali, že tri autá majú zabudované GPS zariadenie. Kontrola spočívala v tom, že som si zobral príkazy na jazdu a denné záznamy vozidiel a po jednotlivých dňoch som to kontroloval s GPS. Pri tomto porovnávaní som zistil rôzne nejasnosti,“ opisuje spôsob práce bývalý policajt. Výsledkom zisťovania bolo viac ako 40 nevyúčtovaných jázd. Po oficiálnom programe šoférov prichádzali na rad tajné výjazdy.

Hlavný ekonóm mesta: Podľa GPS súradníc sa mestské autá objavili aj pred domom Mojmíra Chalupského. Zdroj: Július Dubravay

Trestné oznámenie

Gondu nenechali výsledky vyšetrovania chladným. Bývalý policajt na základe vlastnej kontroly podal trestné oznámenie. „V tomto prípade sa začalo trestné stíhanie pre prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Prípad je v štádiu vyšetrovania a ešte nebudeme poskytovať podrobnejšie informácie,“podčiarkla krajská hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Juraj Bystriansky, ktorý v rokoch rozmachu čiernych jázd šéfoval Technickým službám, sám priznal, že v tom čase pod strechou mestskej firmy nebolo všetko s kostolným poriadkom.

„Určité pochybenia tam boli. V niektorých prípadoch svojvoľne poslal našich šoférov na rôzne miesta aj jeden náš zamestnanec, ktorého nechcem menovať. Ja som o tom vedel, pretože on chcel pomôcť niektorým ľuďom u nás v Detve. V niektorých situáciách pochybila pri fakturácii aj naša účtovníčka. Rozvozov sme ročne urobili naozaj fúru, treba však priznať, že nie všetko bolo v oficiálnych záznamoch, to je pravda,“ prekvapil úprimnosťou exšéf eseročky. Priznal, že sa už od akýchkoľvek funkcií v samospráve drží čo najďalej. „Už som mal toho plné zuby. Chcel som len pomôcť a koniec koncov som na to doplatil len ja,“ podčiarkol.

Synovec primátora: V spise hlavného kontrolóra Rastislava Gondu sa objavilo aj meno Jozef Šufliarsky. Zdroj: Július Dubravay

Bystrianskeho priamy nadriadený, ktorým je primátor Ján Šufliarsky, priamo zodpovedný za chaos vnútri firmy, sa pre PLUS 7 DNÍ k téme do uzávierky nevyjadril. Bystrianskeho nástupca Jozef Malatinec priznal, že zadlženú eseročku nebude také ľahké postaviť na nohy. „Urobili sme viacero opatrení, zároveň budeme situáciu riešiť vymáhaním škody od konkrétnych ľudí, ku ktorým sa tieto jazdy vykonávali. Na tieto adresy sa budú posielať faktúry na preplatenie. To už rieši náš právnik,“ poodhalil nový šéf.

Smotánka

Mestské autá v desiatkach prípadov končili na pozemkoch najmocnejších ľudí v Detve. „GPS súradnice z mestských vozidiel som porovnal s katastrálnymi mapami. Tak som sa dostal ku konkrétnym adresám. Je to okruh ľudí, ktorý má napríklad blízko k primátorovi mesta, ale sú tam aj ďalšie mená,“ upozornil kontrolór Gonda. Medzi najzvučnejšie patrí napríklad sestra primátora Šufliarskeho, jeho synovec Jozef či hlavný ekonóm mesta Mojmír Chalupský, ktorý sa k problematike vyjadril veľmi stručne: „Nemám k tomu čo povedať.“ Pri prvej trojici menovaných autá zablúdili na pozemky pri ich rodinných domoch. Samotný primátor sa k problmatike odmietol vyjadriť a odkázal nás na tlačové oddelenie detvianskeho mestského úradu. "Hlavný kontrolór mesta kontrolou nezistil a ani nemá vedomosť o tom, že by sa niekto z príbuzných pána primátora dopustil akéhokoľvek porušenia platnej právnej legislatívy, zistenia z kontroly sú predmetom policajného šetrenia a túto medializáciu vnímame ako súčasť predvolebného boja miestnej komunálnej politiky," podčiarkli z komunikačného odboru.

Róbert Ľupták: Na lazoch za mestom má pozemok aj šéf detvianskeho hokejového tímu, známy svojou prchkou povahou. Zdroj: Július Dubravay

V Gondovom vyšetrovacom spise sa objavilo aj meno, ktoré nie je cudzie asi žiadnemu Detvanovi. Podľa záznamov GPS sa autá počas tajných výjazdov objavili aj na pozemku Róberta Ľuptáka, šéfa detvianskeho hokeja. Ten sa zapísal do povedomia verejnosti svojou prchkou povahou, keďže jeho konflikt s trenčianskym hokejistom sa dostal aj do vysielania verejnoprávnej televízie. Dobrú reklamu detvianskemu hokeju neurobil ani krátko pred voľbami do vyšších územných celkov, keď v meste pod Poľanou úvodné buly v zápase s Košicami vhadzoval vtedajší župan Marian Kotleba. Ľuptáka za spolitizovanie športového podujatia zavalila vlna ostrej kritiky. Ten sa nakoniec za svoje kroky verejne ospravedlnil. V súvislosti s čiernymi jazdami sa redakcii do uzávierky s Ľuptákom nepodarilo spojiť.

Veľká ryba

Vo väčšine prípadov Gondovo vyšetrovanie nevedelo preukázať, že mestské vozidlá na pozemkoch prominentov štrky či iné materiály reálne vysypali. Kontrola však objasnila ďalšie prešľapy. „Na pozemok v obci Kriváň - nachádza sa päť kilometrov od mesta - sa vozil štrk, pričom výkon aj materiál zaplatilo mesto Detva. Táto lokalita pritom nepatrí pod správu Technických služieb,“ objasnil Gonda. Šoféri sa opakovane otáčali na stavenisku, na ktorom vyrástol rozsiahly salaš Kriváň. Reštaurácia aj penzión, ktorý v súčasnosti ešte nie je skolaudovaný, bude svojim hosťom ponúkať tradičné slovenské gastronomické pochúťky. Majiteľom pozemku je istý Martin Gondáš. Oveľa zaujímavejšou informáciou je to, kto za výstavbou lukratívnej nehnuteľnosti stojí.

Salaš Kriváň: Podľa výpovede šoféra mali za mestské peniaze skončiť štrky na stavbe, ktorú zabezpečovala firma Miroslava Suju. Zdroj: Július Dubravay

Šéfom stavebnej firmy Romi Trade je totiž v regionálnych kuloároch známy biznismen Miroslav Suja. Okrem toho, že v minulosti pracoval v súkromnej ochranke exbosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka, má v súčasnosti blízko k bývalému županovi a šéfovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi. Nielenže za Kotlebovho kraľovania v župe spravoval Banskobystrickú regionálnu správu ciest, ale vo voľbách do VÚC kandidoval na župného poslanca práve s podporou šéfa extrémistov. Gondove výsledky vyšetrovania preštudoval aj jeho kolega kontrolór z neďalekej Krupiny Adrián Macko. "Je veľmi dobre, že medzi hlavnými kontrolórmi rastie počet kolegov, ktorí sa venujú aj kontrole mestských firiem, ktoré častokrát spravujú ďaleko väčší mestský majetok ako mesto samotné. Bohužiaľ na Slovensku nie je výnimkou, keď sa niektorí primátori a starostovia miest a obcí správajú k mestským firmám tak, akoby boli ich vlastné,"pochválil prácu kolegu.

Miroslav Suja Zdroj: Matej Jankovič

Exriaditeľ Technických služieb Bystriansky priznal, že bola chyba, že fušky na Sujovej stavbe preplatilo mesto. Podľa neho chybu urobila účtovníčka pri fakturovaní. Na výjazdy do neďalekej obce zaspomínal aj jeden zo šoférov. „Na salaš sme vozili štrk. Raz som tam stretol priamo pána Suju. Len mi povedal - Sem to vysyp a utekaj het,“ prezradil zamestnanec Technických služieb, ktorý nechcel byť menovaný.

Hľadá sa vinník

Tieň podozrenia v detvianskej „kauze štrky“ padol podľa očakávania ihneď na šoférov a ostatných mestských zamestnancov. „Nejaký mestský pracovník, ktorý mal na starosti dopravu, mi povedal, že chce opraviť túto cestu. Aj ma o to poprosil. Tak som len povedal, že v poriadku, a opýtal som sa, kto to zaplatí. Odpovedali mi, že oni z mesta. Mňa len zaujímalo, aby to bolo zaplatené,“ spomínal na pofidérne praktiky exkonateľ Technických služieb a zároveň sa ohradil proti tvrdeniu, že sa rozkrádalo z mestských zásob na jeho rozkaz. Iný názor majú šoféri.

„Vo veľa prípadoch sme ani nevedeli, komu sa ten štrk vozí. Bystriansky povedal - Toto treba odviezť tam a tam - a my sme to urobili. Vtedy som hneď povedal, že mi to smrdí, firme utekajú peniaze a nie je dobré, že sa to oficiálne neeviduje. Vtedajší konateľ len odvrkol, že to mám odviezť, a iné ho nezaujímalo,“ krúti hlavou jeden zo zamestnancov eseročky.

Uviedol tiež, že jednému zo šoférov Bystriansky neskôr odmietol predĺžiť zmluvu. Šoférov si súčasný konateľ spoločnosti Malatinec predvolal na koberček. „Riešili sme to v rámci zákona. So šoférmi zasadla škodová komisia. Všetci tvrdili, že výjazdy robili na výslovný príkaz bývalého konateľa. Šoférom sme to nakoniec teda nedali za vinu,“podčiarkol Malatinec. Rozlúsknuť, kto za rozkrádačkami v skutočnosti bol, má dnes za úlohu detvianska polícia, na ktorej stole pristálo trestné oznámenie.

Na stope: Hlavný kontrolór mesta vypracoval podrobnú správu o pofidérnych praktikách vnútri Technických služieb. Zdroj: Július Dubravay

Špička ľadovca

Gonda kontrolu vykonával len od roku 2014, a to na troch vozidlách pod správou mesta, ktoré boli vybavené zariadeniami na snímanie GPS súradníc. Áut pod správou Detvy bez takejto úpravy bolo oveľa viac. Napriek tomu, že podľa kontrolóra firma utrpela škody vo výške necelých dvetisíc eur, podľa zdroja z mesta, ktorý má blízko k interným informáciám, ide o zlomok rozkrádania.

„To nie je všetko. Napríklad viem, ako to fungovalo na mestskom smetisku, kde sa veľakrát nič nefakturovalo. Občas volal konateľ, občas zase primátor a vybavovali veci neoficiálnou cestou. Tu je to hotová mašinéria,“podotkol zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.

Autor: PAVEL KNAPKO

Plus 7 dní

