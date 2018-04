Práce na D1 stoja. NDS upozornila, že ružomberský primátor zavádza

RUŽOMBEROK – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) považuje stredajšie stanovisko mesta Ružomberok k nestavaniu diaľnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová za zmätočné a neodôvodnené, pričom poškodzuje dobré meno spoločnosti. Primátor mesta Igor Čombor v ňom uvádza nepresné, zavádzajúce a protichodné informácie. Uviedla to hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Práce na tuneli môžu podľa NDS pokračovať až po právoplatnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Foto archív Zdroj:SITA/Milo Fabian

"V úvode primátor Ružomberka tvrdí, že mesto a okolité obce jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2. Jeden z rozkladov pritom podal Výbor mestskej časti Hrboltová v zastúpení poslankyne Ružomberka. Výhrady v rozklade sa týkajú aj vybraného variantu, pričom mestský výbor Hrboltovej s trasovaním nesúhlasí a požaduje posunúť západný portál tunela Čebrať a predĺženie tunela o ďalších cca 600 metrov," skonštatovala Michalová.

NDS zároveň dôrazne odmieta vyjadrenia ružomberského primátora o tom, že konanie spoločnosti je absurdné a smerujúce k tomu, ako diaľnicu nestavať. "Ak by voči záverečnému stanovisku EIA neboli podané rozklady zo strany obyvateľov Ružomberka, výstavba na pozastavených častiach úseku D1 Hubová – Ivachnová mohla odštartovať 9. apríla, kedy malo nadobudnúť právoplatnosť záverečné stanovisko," uviedla hovorkyňa spoločnosti s tým, že práve NDS bola tou, kto vydal zhotoviteľovi, Združeniu Čebrať, pokyn na mobilizáciu, aby zabezpečil personálne a technické kapacity pre odštartovanie výstavby na pozastavených častiach diaľnice k 9. aprílu.

Práce na tuneli môžu podľa NDS pokračovať až po právoplatnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie. "Pokračovanie prác bez právoplatného stanoviska EIA by bolo v rozpore so smernicami Európskej komisie a ohrozilo by celkové čerpanie eurofondov na dopravnú infraštruktúru," dodala Michalová s tým, že spoločnosť považuje za nepochopiteľné vyjadrenia primátora Ružomberka, ktorý spomína úmyselné komplikácie a nezhody medzi NDS, zhotoviteľom a subdodávateľmi.

Skutočným dôvodom, prečo sa nestavia, je podľa NDS rozklad podaný obyvateľmi Ružomberka. Variant stavby, ktorý navrhuje posúdiť ružomberská poslankyňa, sa podľa spoločnosti už v predchádzajúcich fázach prípravy ukázal ako nerealizovateľný.

TASR

