Parkovacia politika ostáva v platnosti len na papieri. Poslanci sa nevedia dohodnúť

BRATISLAVA - Parkovacia politika v Bratislave aj po štvrtku ostáva v platnosti len na papieri a jej zavedenie v uliciach hlavného mesta je naďalej neisté. Po niekoľkohodinovom rokovaní mestských poslancov totiž bratislavský primátor Ivo Nesrovnal návrh dodatku štatútu hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí v rámci regulácie parkovania, napokon z rokovania stiahol. Odôvodnil to potrebou ďalšej diskusie.

Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Ilustračné foto Zdroj:Mestska cast Bratislava - Petrzalka

"Skupina poslancov zabránila občanom a druhým poslancom v diskusii. Hlasovať sa o tom bude vtedy, keď budú mať všetci príležitosť sa k tomu vyjadriť," vysvetlil Nesrovnal s tým, že sa k tomu vrátia v priebehu ďalších mestských zastupiteľstiev.

Privatizácia parkovania

Poslanci počas rokovania o spustení parkovacej politiky neboli jednotní. Časť tvrdila, že je nutné konečne zaviesť pravidlá v parkovaní v Bratislave, niektorí však schválené nariadenie a návrh dodatku považujú len ako novú daň a mesto na zavedenie regulácie ešte nie je dostatočne pripravené. Poslanec Juraj Káčer uviedol, že takýto predložený dodatok by umožnil privatizáciu parkovania v Bratislave. "Odťah budú môcť vykonávať súkromné spoločnosti a nebezpečnou vecou sú aj koncesné zmluvy. Ak dáme možnosť 17 mestským častiam uzavrieť 17 koncesných zmlúv, znamená to, že už nikdy nebudeme môcť efektívne a rýchlo vstupovať do parkovacej politiky a robiť zmeny," povedal.

Podľa poslanca Jána Hrčku sa majú len spoplatniť Bratislavčania za niečo, čo nedostanú, pretože to nemá kto kontrolovať a vymáhať. Ako tvrdí, predložený materiál sa za rok nezmenil a pripomienky, ktoré niektorí poslanci mali, neboli zapracované. Poslanec Martin Borguľa však uviedol, že Bratislava je asi jediné hlavné mesto v Európe, ktoré nemá určené pravidlá parkovania. "Dnes sme v situácii, že musíme prijať hocijakú parkovaciu politiku a začať ju postupne vylepšovať," skonštatoval.

Iba zámienka

Primátor nerozumie, prečo časť poslancov stále blokuje spustenie celomestskej parkovacej politiky, ktorá sa podľa neho pripravuje tri roky v spolupráci s mestskými časťami, poslancami, odborníkmi i verejnosťou. Nesrovnal odmieta tvrdenia o privatizácii parkovania v Bratislave a považuje to za úplný nezmysel. Ako tvrdí, je to iba zámienka, aby sa zase niečo odložilo a zastavilo. "Tá parkovacia politika je založená na dohode s mestskými časťami s tým, že to bude mesto a mestské časti, ktoré budú realizovať toto parkovanie, nie súkromné firmy," podotkol.

Parkovacia politika platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Ten totiž upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií. Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť všeobecne záväzné nariadenie v miestnom zastupiteľstve. Jeho obsahom je najmä úprava výšky úhrady za dočasné parkovanie.

TASR

