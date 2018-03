Od požiaru Krásnej Hôrky uplynulo šesť rokov. Termín sprístupnenia je neznámy

ROŽŇAVA – Od požiaru dominanty Gemera hradu Krásna Hôrka uplynulo už šesť rokov. Hrad je pod strechou a zvonka sa zdá, že sa vnútri nič nedeje. Ako však ubezpečil Riaditeľ Múzea Betliar Július Barczi, pod ktoré spadá aj Krásna Hôrka, robia všetko preto, aby bol hrad sprístupnený čo najskôr, aby túto významnú pamiatku Gemera mohli návštevníci vidieť obnovenú čo najskôr. Kvalitná obnova si však vyžaduje čas.

Od požiaru hradu Krásna Hôrka uplynulo už šesť rokov. Archívne foto Zdroj:Tony Štefunko

„Pracujeme na tom, aby sa hrad zrekonštruoval a po častiach sprístupnil čo najskôr. Hrad by mohol byť sprístupnený v dvoch etapách. Za úspech však považujeme už to, že od požiaru v roku 2012 sa Krásnej Hôrke teraz venujeme na relevantnej úrovni a riešia sa skutočné problémy obnovy a pripravujú konania. Je smutné, že sa tak deje až po odchode dvoch generálnych riaditeľov SNM a ukončení spolupráce s dvoma projektantmi,“ povedal Barczi, no konkrétny dátum otvorenia neuviedol.

Podľa slov riaditeľa na hrade Krásna Hôrka prebiehajú zabezpečovacie práce podľa požiadaviek projekčného tímu na elimináciu vlhka vybraných častí hradu. Problém vlhka, ktorý predchádzajúci projektant nijako neriešil, je zásadným pre budúci postup rekonštrukcie. Zároveň sa čistí stredoveká časť objektu od novodobých omietok, pretože po dôkladnej analýze architektúry, ktorú architekt neurobil, sa uvažuje o obnove historických prepojení jednotlivých priestorov, zaniknutých počas obnovy v 70-tych rokoch 20. storočia.

Ako uviedol Barczi, navrhnuté sú riešenia pre získanie územného rozhodnutia a rieši sa zmluvný vzťah s obcou Krásnohorské Podhradie, ktorá má v rekonštrukcii dôležitú úlohu. Nastavuje sa veľmi zložitá metodika obnovy hradu a bezprostredného podhradia, čo sa priebežne konzultuje aj s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach Pamiatkovým úradom v Bratislave. „Nič zo spomenutého architekt neurobil, napriek tomu, že mal zazmluvnenú aj inžiniersku činnosť,“ povedal Barczi.

V pláne je, aby dolný a stredný hrad, pôvodné Andrássyovské expozície, ktoré sú považované za trvalú pamiatkovú hodnotu objektu, boli obnovené do podoby z prelomu 19. a 20. storočia a horný hrad, nové expozície budú prezentovať najkvalitnejšie a najvzácnejšie zbierky Andrássyovcov. Vybudovanie inžinierskych sietí a infraštruktúry je spoločná časť projektu s obcou Krásnohorské Podhradie.

Ako informoval Barczi, z poistného plnenia 7 007 591,58 eura sa zatiaľ preinvestovalo 5 019 959,72 eura a z verejnej zbierky 60 538 eur. Ďalšie finančné prostriedky na obnovu hradu budú pochádzať zo štátneho rozpočtu a ich výška závisí od projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj rozpočet.

Krásna Hôrka je hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské Podhradie neďaleko Rožňavy. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1333. Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastnili ho tri významné rody: Mariášiovci, Bebekovci a Andrášiovci. Hrad Krásna Hôrka je od 10. marca 2012 z dôvodu rekonštrukčných prác až do odvolania zatvorený. V sobotu 10. marca 2012 popoludní na hrade vypukol požiar. Zhoreli šindľové strechy, expozícia v hornom gotickom paláci a zvonica. V kongregačnej sieni sa preboril strop. Škody boli vyčíslené na osem miliónov eur.

SITA

