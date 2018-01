Oblasti bez internetu by sa mohli dočkať. Pellegrini chce zo Slovenska urobiť lídra v 5G sieti

BRATISLAVA - V roku 2018 bude veľmi dôležité riešiť tzv. biele miesta na Slovensku, obce alebo mestá, ktoré nie sú dostatočne pokryté internetom. Povedal to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). V súčasnosti je takýchto miest 46.

"Mojou prioritou je, aby prístup ku kvalitnému pripojeniu na internet mal človek v akomkoľvek kúte Slovenska," konštatoval s tým, že pokračujú rokovania s hlavnými operátormi. Predpokladá, že pravdepodobne čoskoro bude uzatvorená štvrtá verejná konzultácia a bude možné konštatovať, že do roku 2020 by nemali existovať takéto miesta v zmysle hodnotení Európskej komisie.

Slovensko ako líder

V súvislosti s pokrytím územia mobilnou sieťou 5. generácie (5G) povedal, že to nepôjde bez špičkovej optickej siete. "V tomto má Slovensko výhodu pred inými krajinami západnej Európy, pretože patríme k tomu lepšiemu, čo sa týka množstva vedení optických káblov," priblížil. Podľa neho je pokrytie optickou sieťou dôležité preto, aby SR bola jedným z lídrov zavedenia 5G siete, inak bude len na izolovaných územiach.

Pellegrini uviedol, že treba robiť politiku, ktorá uľahčí operátorom so schválenými značnými zdrojmi pre Slovensko, aby ich tu mohli preinvestovať čo najrýchlejšie a testovali to najmodernejšie v telekomunikačnom priemysle.

V oblasti IT bude nosnou témou postupne naplniť princíp jedenkrát a dosť v prospech občana. Prvým krokom je zákon, ktorý je zatiaľ pripravený k 1.7.2018. "Mal by zakázať, aby ktorýkoľvek úrad od občana žiadal list vlastníctva z katastra nehnuteľností, výpis z registra trestov a výpis z obchodného registra a živnostenského registra, všetky tieto údaje my máme," ozrejmil . V ďalšej vlne by malo ísť aj o potvrdenia zo Sociálnej poisťovne či z finančnej správy.

Chce realizovať pilotné projekty

V spolupráci s ministerstvom školstva by rád urobil niekoľko pilotných projektov. Využil by školský Rezortný informačný systém s údajmi o žiakoch. Veľkí dopravcovia by si tak mohli napríklad overiť, či dieťa alebo mladý človek navštevuje školu. Potvrdení o návšteve školy je totiž vydaných takmer 1,2 milióna kusov ročne, pripomenul.

Pellegrini dúfa, že sa skončilo obdobie, keď informatizácia je stále predmetom kritiky, pretože SR je v mnohých oblastiach nad priemerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Európskej únie. "Ak má niekto pochybnosť, ako intenzívne sú elektronizované služby štátu a čo všetko máme v systémoch, skúsme vypnúť elektrinu na niekoľko hodín a uvidíme, čo všetko by si človek vedel alebo nevedel vybaviť na úrade," konštatoval na záver.

