Nový bystrický župan Ján Lunter: Marian Kotleba na úrade len kúril a svietil. Aj to so stratami

BANSKÁ BYSTRICA - V niektorých školách a domovoch dôchodcov po päťročnom úradovaní Mariana Kotlebu ľuďom doslova padá strecha na hlavu, vraví nový bystrický župan Ján Lunter.

Predseda BBSK Ján Lunter. Archívne foto. Zdroj:NMH/Martin Domok

Pre kotlebovcov paštikár, pre ostatných ten, vďaka komu Banská Bystrica druhýkrát porazila fašizmus. Pre jedných deduško s milým úsmevom, pre iných úspešný podnikateľ a politický pragmatik. Kým v kampani Ján Lunter pôsobil ako krotký baránok, po prebratí Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ukazuje, že kritizovať sa nebojí.

O tom, v akom stave našiel majestátny úrad na jednom z najkrajších námestí Slovenska, o sklamaní z politikárčenia, ktoré na regionálnej úrovni neočakával, aj o tom, koľko ľudí bude prepúšťať, sa s novým predsedom BBSK JÁNOM LUNTEROM (66) sa pre týždenník PLUS7DNÍ rozprávala VERONIKA COSCULLUELA.



Na rozhovor s vami sme čakali dlhšie, ako zvykneme čakať na ministra. Prečo?

(Smiech.) Lebo to, čo spadlo na mňa, možno nespadlo ešte na žiadneho ministra. Situáciu, ktorá tu je, by som mohol stručne opísať tak, že úrad by bolo jednoduchšie zrušiť, ako ho znova sfunkčniť.

Tak nám to opíšte.

Nebol to úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, čo som prebral, ale stranícka centrála. My sme to nazvali bunker. Na jednotlivých oddeleniach vládla neodbornosť. Našiel som úrad, v ktorom sa praktizovali aj také veci ako zvláštny predaj 103 bagrov, techniky, automobilov za jedno euro. Úrad, v ktorom sa uzatvárali nevýhodné zmluvy. Napríklad dnes sme našli takú, ktorá hovorí o tom, že platiť nebudeme za odobratú energiu, ale za objednanú. Len tu bude škoda asi 38-tisíc eur. Pritom úrad si platil energetika, kandidáta na župana Prešovského samosprávneho kraja za ĽSNS pána Mihalčina.

Takže vám padá strecha na hlavu?

Doslova. Nielen mne, ale viacerým zariadeniam, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Našli sme budovy, kde strechy premokajú, padajú. Spomenúť môžem domov dôchodcov Mária v Banskej Štiavnici. Tam sa strecha začala opravovať až teraz, lebo výberové konania sa naťahovali. Podľa mňa zámerne tak, aby sa začali v zimnom období. Lebo čo sa nestihne čerpať, zostane v kase. Dnes tam máme otvorenú strechu, do ktorej prší a kde to vinou neodborného posudku došlo až do stavu, že sa prehnitý krov prepadol. Celé oddelenie sa muselo vysťahovať. Dôchodcov museli nahustiť do náhradných priestorov. Teraz žijú v stiesnenom režime.

Týka sa zlá situácia aj škôl?

Je ich viac. Napríklad na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Opäť rekonštrukcia v zimnom období, keď rozumný človek strechu neopravuje. Dostalo sa to do podobnej polohy. Bábkové divadlo na Rázcestí po dlhom boji dostalo možnosť rekonštruovať kanalizáciu, opravovať nemohli. Financie prišli v zime, a teda pani riaditeľka sa rozhodla radšej vypísať projekt odznova, ako začať rekonštrukciu. Potrubia by zamrzli a vznikla by väčšia škoda ako úžitok.

Vráťme sa k nekompetentným zamestnancom. Prepúšťate? Aká veľká personálna obmena sa chystá?

Zatiaľ sme sa dohodli na odchode s pätnástimi. Tí ľudia sami cítia, že nie sú na svojich miestach. Urobili sme personálny audit. Posúdili sme ich odbornosť a personálny audit pokračuje.

Koľko ešte plánujete vymeniť?

Úrad má 150 zamestnancov. Číslo ešte nevieme povedať, budeme sa rozhodovať na základe prebiehajúceho personálneho auditu.

Plánujete si nechať pani Kovářikovú, šéfku personálneho oddelenia (manželka riaditeľa protikorupčného oddelenia na Úrade vlády - pozn.red.)...

Ako som povedal, výkony jednotlivých oddelení posudzujeme na zá­klade odbornosti. U pani Kovářikovej nevidíme, že by išlo o neodbornosť. Vysvetlili sme si postupy, aké uplatnila pri zmenách, ktoré sa na úrade diali. Má našu dôveru.

Noviny po bývalom županovi. Zdroj: NMH/Eva Štenclová

Hovoríte, že za jej šéfovania oddelenia zamestnávali nekompetentných ľudí, ale ona bola kompetentná. Dobre tomu rozumiem?

Vedúci pracovníci, ktorí sem nastúpili, zmenili požiadavky na záujemcov o prácu na jednotlivých oddeleniach. Napríklad namiesto toho, aby prijímali ľudí ako referentov so stredoškolským vzdelaním, stačilo bezmaturitné vzdelanie. Pani Kovářiková nie je zodpovedná za zmenu požiadaviek na výkon funkcií.

Bola však šéfka personálneho. Mohla sa proti zmenám postaviť. V súkromnom sektore sú za zlé personálne rozhodnutia zodpovední aj personalisti.

Nevidím to tak. Keď dostala požiadavku na zmenu, ktorú navrhoval vedúci - prepustenie alebo prijatie -, postupovala ako odborníčka, ktorá dostala zákazku, aby ju zrealizovala. Žiadne súdne spory ani sťažnosti na postupy úradu neeviduje. Zákonník práce dodržiavali.

Ako dlho bude trvať, kým dostanete úrad do takého stavu, aby to šliapalo podľa vašich predstáv?

Chystáme prepracovanie organizačnej štruktúry tak, aby sme mali odborný úrad, ktorý vie zodpovedne robiť to, čo má. Teda starať sa o majetok, ktorý spravuje, o cesty, domovy sociálnych služieb, nemocnice. Nechceme zaostať ani v príprave aktivít, ktoré sme si zaumienili a ktoré sme deklarovali aj počas volieb. To je ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Myslím, že do pol roka budeme mať oddelenia, kde budú sedieť zdatní ľudia, ktorých chceme vybrať starostlivo.

Má niekde Kotleba zabetónovaných svojich ľudí tak, že tieto vaše plány bude komplikované splniť?

Zdá sa mi, že aj jeho ľudia časom chápu, že nesedia na správnych miestach. Nemusíme ich odchody riešiť dokazovaním neodbornosti, čo je vždy zdĺhavé, nepríjemné, riskantné a namáhavé. Verím, že výmeny sa dosiahnu rýchlo a pokojne.

Boli u vás na župe zlaté padáky?

Tých najvernejších pán Kotleba odmenil vysokým odstupným. Aby im odstupné mohol dať, neodišli dohodou, ale zmenou organizačnej štruktúry, v ktorej zrušil niektoré miesta. V takom prípade možno dať človeku odstupné.

Viete povedať v akej výške? Kto ho dostal?

S bývalým županom odišlo dovedna päť ľudí, ktorí dostali odstupné vo výške štvornásobku a päťnásobku priemerného mesačného platu. Dovedna to bolo skoro 24-tisíc eur. Je to otázka napríklad na pána Moru, ktorý ako poslanec Národnej rady SR berie mesačne čistý plat 2 500 eur, či je jeho odstupné morálne v poriadku. Čo sa týka odmien zamestnancom, k 30. 6. 2017 bola vyplatená suma dovedna 125-tisíc eur a k 30. 10. 2017 to bolo spolu 195-tisíc eur. Odmeny vyplatili takmer všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ich výška sa pohybovala individuálne od 300 do 3 250 eur.

Budete v niečom, čo začal župan Kotleba, pokračovať?

Nevidím oblasti ani aktivity, v ktorých by som mal pokračovať. On síce deklaruje, že nám nechal kraj v dobrom stave, a opakuje, že znížil zadlženosť. Ale taktika šetrenia bez investícií, opráv, rekonštrukcií má za následok, že hodnota majetku klesla. Hoci peniaze, aj naťahovaním výberových konaní ku koncu roka, na účtoch zostali. Nemôžem v jeho smerovaní pokračovať. A nemám prečo robiť aktivity, ktoré sa tu konali. Úrad slúžil na propagáciu jeho strany.

Nič pozitívne teda po bývalom vedení nezostalo?

Keď sa nad tým zamyslím a viacerí sa ma už na to pýtali, odpoveď je nie. Nič pozitívne som nenašiel. Iba zanedbané príležitosti a nerozvíjanie potenciálu, ktorý náš kraj má. Myslel som si, že minimálne nejakú poctivosť niekde nájdem, lebo bývalý župan ju tak často deklaroval na námestiach, ale ani to som nenašiel.

ĽSNS kritizuje nový rozpočet, ktorý sa bude schvaľovať v marci, a poukazuje na to, že by malo ísť o 200-tisíc eur na monitoring médií a spravodajský servis. Nie je to veľa?

Ak sa vám to zdá veľa, pozrite sa na to, ako je táto položka v rozpočte naplnená v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je tam 500-tisíc, v Žilinskom mali 309-tisíc. V našom Banskobystrickom je to vo schválenom nula. Tých 200-tisíc potrebujeme na to, aby sme spropagovali úrad pre občanov, ktorí voň stratili dôveru. Chceme ukázať, čo robíme, lebo to nevedia. Chceme dať vedieť o tom, čo by úrad mohol robiť, aby mali ľudia, starostovia, združenia záujem zapájať sa do aktivít. Navyše by sme chceli ukázať aj smerom do sveta, čo máme. Tak, ako to robí zahraničie.

Je pravda, že Kotleba nechal ako reprezentatívny dar na úrade cédečká s hudbou ultrapravicového speváka? Čo s nimi budete robiť a koľko ich tam zostalo?

Nie veľa, rádovo v desiatkach. Určite ich nebudem používať ako reprezentačné dary Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prepracovali ste aj organizačnú štruktúru. Na čo potrebujete viac kompetencií?

Pán Kotleba oklieštil úrad. Len kúril a svietil, aj to so stratami. Ak tam chceme dostať odborníkov, musíme zrušiť väzby medzi oddeleniami tak, aby neboli viazané na osobu riaditeľa. Nechcem, aby som bol v tej polohe obmedzovaný, aby som musel každú položku schvaľovať. Chcem také kompetencie, aké boli za pána Maňku, keď sa ten kraj dal slušne riadiť a problémy riešiť promptne. Posledné štyri roky sa stávali prípady, že zostala zatvorená celá telocvičňa, lebo hygienik vykázal nefunkčnosť hygienických zariadení.

Už pomaly tvoríte tím poradcov. Bude váš syn jediný poradca s odmenou nula eur? Je to fér?

Nie je to fér. V tejto fáze je však moje rozhodnutie také, aké deklarujem od začiatku - kandidoval som aj preto, že ma podporil syn Ondrej. Nebola to len zásluha Michala Handzuša, ktorý mi povedal, že zodpovední musia zobrať veci do svojich rúk, inak to využijú nezodpovední.

Lunter s expertmi. Zdroj: NMH/Eva Štenclová

Odmietate rodinkárstvo?

Môžeme sa na to pozrieť aj tak, že ide o rodinkárstvo. Ale Ondrej získal skoro 10-tisíc hlasov od voličov, má vysokú školu politológie, ekonómie, založil demagog.sk. Jeho výkon si vážim a náš klub to oceňuje. Je garantom nášho programu. Je pre mňa naozaj dôležité, aby bol pri mne. Deklarujem to od začiatku. Jediná Ondrejova chyba je, že je môj syn. Iné veci ho jasne delegujú do môjho tímu radcov.

V otázke jeho platu ste zrejme ustúpili verejnej mienke. Ani ste z neho neurobili vicežupana, ako ste možno zamýšľali. Politici by si mali stáť za svojím, keď si myslia, že robia dobré rozhodnutia. Nie je vám ľúto, že ste v tejto veci ustúpili tlaku?

Politika znamená aj sledovanie záujmov iných, či už ide o hlas verejnosti, alebo politické kluby.

Počas kampane aj pri preberaní úradu sme mali z vašich vystúpení pocit, že ešte nie ste stotožnený s tým, že ste teraz politik. Zmenilo sa to?

Učím sa byť ním. Očakával som, že sa mi podarí spolupracovať inak, ako to vidíme v parlamente. Myslel som si, že na regionálnej úrovni pôjde politikom viac o vec ako o politikárčenie. Hneď na prvom mimoriadnom zastupiteľstve, kde sa vlastne neprerokúvalo nič iné iba to, kedy sa budeme stretávať, som videl, že politikárčeniu sa nevyhnem. Akoby sme boli stále v kampani. Som tiež veľmi prekvapený, že tí, ktorí ma podporili vo voľbách, teraz rozprávajú na zastupiteľstve, že nepoznajú náš program. Veď na základe toho si mali rozmyslieť svoju politickú podporu.

Prekvapilo vás to?

Z podnikateľského prostredia som zvyknutý na konštruktívne stretnutia. Tu to znamenalo to, že niektorí poslanci sa potrebovali ukázať. Nie preto, aby prispeli dobrým riešením, ale aby bolo vidieť, že vedia vystúpiť. A potom to prezentujú v nejakých lokálnych médiách. Mrzí ma to. Som zvyknutý, že keď sa ľudia stretávajú, nie je to preto, kto ako pekne hovorí, ale preto, aby sa veci dohodli, zmenili k lepšiemu.

Aj vás niečo v politike prekvapilo milým spôsobom?

Nie. Nemôžem povedať, že som zažil niečo milé.

Je aj niečo, čo si vo funkcii užívate?

S humorom hovorím, že si užívam to, že je to dobrá práca v teple. Sedím a podpisujem dokumenty.

Videli sme vás letieť do Bruselu nízkonákladovou spoločnosťou. Ako súkromná osoba si vyberáte zrejme pohodlnejšiu spoločnosť.

Ani som sa nad tým nezamýšľal, ani som to sám nezabezpečoval. Je to najjednoduchšia cesta, všetci ju využívajú, tak prečo nie. Cítil som sa asi tak, ako keď cestujem do Brezna autobusom. Mnohých som poznal a oni poznali mňa. Ani keď cestujem súkromne, nie som náročný.

Raz do týždňa by ste mali byť k dispozícii občanom. Už ste mali premiéru?

Už máme za sebou asi tri takéto telefonické stretnutia. Bývajú vo štvrtok od 16. do 17. hodiny.

Na úrade veje vlajka Európskej únie. Zdroj: NMH/Eva Štenclová

Koľko ľudí sa vám ozvalo? Čo od vás chceli?

Dokopy asi takých dvadsať. Bývajú to dosť dlhé hovory. Niekedy sa to snažíme skrátiť. Niektoré sú konštruktívne. Niektorí pýtajú rady, iní ďakujú, ďalší hovoria o problémoch, ktoré život prináša. My im však ťažko dokážeme tieto problémy vyriešiť. Iba ak nejakou ľudskou radou.

Čo si od tejto aktivity sľubujete?

Ide nám o to, aby ľudia získali predstavu o tom, v čom im vieme pomôcť. Môžu sa pýtať na čokoľvek, ide nám o transparentnosť. S týmto cieľom sme zaviedli zverejňovanie môjho programu. Zároveň môžem takto dostať od občanov veľmi dobré informácie. Napríklad zavolal občan zo Žiaru nad Hronom. Podal mi informácie o tom, v akom stave je regionálna správa ciest, ani nemal problém so zverejnením svojho mena. Pomôže nám to zorientovať sa. Niektoré podnety sú prínosné.

Hovoríte s ľuďmi vy?

Áno. Ak sa stane, že som niekde na výjazde, čo sa stalo pred dvoma týždňami, keď som bol práve kvôli cestám na rokovaní s ministrom Érsekom, ma zastúpil riaditeľ úradu Matúš Hollý.

Pri odovzdávaní funkcie ste boli zhovievavý, nearogantný ku Kotlebovým ochrankárom, ktorí sa postavili do dverí. Vyzeralo to tak, ako keby ste s nimi súcitili. Je vám ľúto ľudí, ktorí volia Kotlebu?

Je mi ľúto, keď vidím ľudí, ktorí sa dostali do polohy, z ktorej nemajú východiská, preto siahajú po alternatívach. Stáva sa to aj vo voličskej základni Mariana Kotlebu. Nie je to tak, že by sa stotožňovali s extrémizmom. Čítam to skôr tak, že tieto veci sa dejú z nespokojnosti so sľubmi našich politikov za celé dlhé obdobia.

Takže je ťažké ľudí motivovať?

Ak niekto žije vo Veľkom Krtíši alebo v Krupine, kde je 20-percentná nezamestnanosť, vidí svet cez svoje problémy. Ak sa k tomu ešte pridá sociálne napätie, človek uverí lacným riešeniam z námestí. Keď som hovoril, že v prvých momentoch budem chcieť na úrade vyvetrať, tak to bolo preto, že som nechcel, aby sa tu prejavovala arogancia, keď odtiaľto vychádzali ľudia zameraní na svoju fyzickú silu.

Keď sme pri cvičení, čo budete robiť s posilňovňou, ktorú po sebe ĽSNS nechala? Budete ju využívať?

Smejeme sa, že po piatich rokoch odtiaľ vyjdem nadupaný. Telocvičňa má svoje miesto vo firmách. My sme mali napríklad kedysi saunu. Na úrade bol problém spôsob zriadenia aj to, z akých financií bola vybavená a pre koho. Využívala ju len malá časť zamestnancov. Ešte som sa nerozhodol. Uvidíme, čo s tými priestormi urobíme.

Boxerský mech po kotlebovcoch. Zdroj: NMH/Eva Štenclová

Stretli ste sa s Marianom Kotlebom aj medzi štyrmi očami?

Stretli sme sa počas kampane v Nemeckej, druhýkrát pri inaugurácii. Pri inaugurácii som vyhľadal pána Uhríka a poprosil som ho o solídne odovzdanie úradu. Prosil som ich, aby porozprávali o rozrobených projektoch, o nebezpečenstvách, o tom, čo treba urýchlene riešiť. Sľúbil, že príde, a neprišiel. Je normálne, že jedno vedenie uvedie nových ľudí do problematiky.

Neprišli?

Nakoniec, hoci pán Uhrík stretnutie sľúbil, neprišiel a pán Kotleba ešte pred inauguráciou odkázal, že nemá záujem stretnúť sa. Nechali nám prázdny úrad, s prázdnymi šuplíkmi, bez zásob na prevádzku. Ten ich záujem o blaho kraja môžeme dať do rovnice so spôsobom, akým kraj odovzdali. Nezáujem.

Vaše meno nesú zdravé nátierky. V regióne ste boli pred politikou známy hlavne vďaka tomuto podnikaniu. Staráte sa ešte do receptov?

Teraz vznikli tofu párky, tak to som si zobral hneď domov. Ochutnám, ale receptúry vždy tvorili hlavne zákazníci. Firmu prebrali synovia, ja už čas popri riadení kraja nemám.

Autor: VERONIKA COSCULLUELA

Plus 7 dní

