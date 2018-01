Nezastaviteľný vodič. Policajti museli použiť varovné výstrely

SLOVENSKÝ GROB – Služobnú zbraň a donucovacie prostriedky použili policajti v nedeľu 14. januára krátko po 21.30 h voči vodičovi vozidla Opel Corsa, ktorý nerešpektoval ich výzvy na zastavenie. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veroniky Slamkovej policajti spozorovali dotyčného muža, ako vychádza z pohostinstva na Hlavnej ulici v Slovenskom Grobe a nastupuje do auta.

„Následne začal viesť vozidlo vysokou rýchlosťou v smere do Pezinka, preto sa ho rozhodli zastaviť a podrobiť kontrole. Muž však vysokou rýchlosťou pokračoval v bezohľadnej jazde,“ povedala hovorkyňa, podľa ktorej opakovane nerešpektoval výzvy polície vrátane varovných výstrelov. "V súlade so zákonom policajti vystrelili napokon i do ľavej spodnej časti vozidla," informovala Slamková. Vodič podľa jej slov napokon zastavil, nakoľko však nereagoval na ďalšie opakované výzvy, aby z vozidla vystúpil, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky.

"Po vytiahnutí osoby z vozidla policajti zistili, že muž má strelné poranenie v oblasti stehna ľavej nohy. Z tohto dôvodu mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov, ktorí ho previezli do nemocnice," uviedla Slamková s tým, že dychová skúška požitie alkoholických nápojov nepreukázala a za účelom zistenia prítomnosti omamných a psychotropných látok bol vodičovi nariadený odber krvi. Lustráciou policajti zistili, že muž v súčasnosti nemá platné vodičské oprávnenie.

Vyšetrovateľ PZ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa. „V prípade preukázania viny mužovi hrozí za uvedené konanie trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Bližšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania,“ zakončila hovorkyňa.

TASR

