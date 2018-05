Milióny na opravy ciest sú v ohrození. Trnavský kraj si chce dodávateľov hľadať sám

TRNAVA – Prešovský samosprávny kraj zastrešuje verejné obstarávanie na modernizáciu ciest z fondov Európskej únie nielen pre seba, ale aj pre Košický, Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj. Podľa názoru trnavského župana Jozefa Viskupiča je tento spôsob verejného obstarávania veľmi problematický. V procese vidí nedostatky, ktoré môžu vážne ohroziť čerpanie eurofondov v prípade všetkých krajov.

Kraje musia na rekonštrukciu a modernizáciu ciest preinvestovať takmer 100 miliónov eur. Foto archív Zdroj:TASR/Oliver Ondráš

"Podľa nášho názoru nie je možné, aby bol Prešovský samosprávny kraj oprávnený robiť verejné obstarávania pre ďalšie tri kraje, pričom tieto kraje nemajú možnosť nijakým spôsobom zasiahnuť do verejného obstarávania, nemajú žiadne informácie o konkrétnych krokoch a samotnom procese. V prípade akýchkoľvek problémov pri tomto spôsobe obstarávania hrozí, že sa nestihne termín dokončenia projektov, ktorý je určený do konca roku 2018, a Slovensko bude musieť prostriedky z eurofondov vrátiť," varuje Viskupič. Kraje musia podľa neho na rekonštrukciu a modernizáciu ciest preinvestovať takmer 100 miliónov eur, v prípade Trnavského kraja je to takmer 16 miliónov eur. Trnavský samosprávny kraj si chce verejné obstarávanie riešiť sám s využitím vlastných personálnych a technických kapacít.

Verejné obstarávanie rekonštrukcií a modernizácií ciest Prešovským samosprávnym krajom bolo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnené ešte v decembri minulého roku. Noví župani problém len zdedili po svojich predchodcoch v úradoch. "Nechceme v žiadnom prípade brzdiť tento proces, naopak, snažíme sa byť hnacím motorom pri čerpaní eurofondov. Ide nám však o to, aby sme prostriedky čerpali zákonne a čo najefektívnejšie. Tou najhospodárnejšou formou v terajšom krízovom stave je momentálne obstarávanie "in house". To dá krajom šancu aj napriek krátkemu času zrealizovať plány a pomerne rýchlo zariadiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest. Akékoľvek korekcie prostriedkov z eurofondov budú totiž ohrozením pre všetky župy,“ dodal Viskupič, ktorý je tiež predsedom Združenia samosprávnych krajov SK 8. O situácii už rokoval na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Prešovský samosprávny kraj pre Trnavský obstaráva napríklad rekonštrukciu spodnej časti Krajinského mosta v Piešťanoch, modernizáciu cesty v Dolných Orešanoch, ďalej rekonštrukcie ciest v Lehniciach, pri Šoporni a medzi Podbrančom a Myjavou.

TASR

