Mesto v dedine: Pri Osturni by malo vyrásť omnoho väčšie turistické centrum, než je obec sama

BRATISLAVA - Z jednej strany domy, z druhej úšust a v hĺbke Osturniansky potok. Medzitým úzka cesta, na ktorej sa modlíte, aby oproti nešlo auto, tobôž väčšie, s ktorým by ste sa neobišli.

Osturňa: Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Zdroj:Július Dubravay

Daň za to, že v najdlhšej slovenskej dedine - má vyše deväť kilometrov - platila stavebná uzávera už od konca sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď ju vyhlásili za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER KUBÍNYI.

Stal sa z nej akýsi živý skanzen, unikátny z viacerých stránok. Bola to napríklad jediná dedina na Zamagurí, kde políčka zostali ich vlastníkom, nikdy im ich nevzali do družstva. Lenže, niečo za niečo. Políčka zostali, ale - žiadne nové domy, žiadne kúpeľne, žiadne plechové strechy... „Ľudia začali utekať. V roku 1970 mala obec 1 244 obyvateľov, v roku 1999 už len 415 a v súčasnosti 298 obyvateľov,“ hovorí miestny rodák Ján Harabín, ktorý sa hrdo hlási k „osturnianskej národnosti“, lebo vraj nikto nepoužíva také nárečie ako tunajší ľudia, aj piesne majú iné. A ešte čosi - tá ich deväťkilometrová cesta, okolo ktorej stoja domy ako vojaci, nemá názov.

Presklené fasády aj zoologická záhrada

A práve tu malo vyrásť čosi, čo nič nevystihuje lepšie než slová z decembrového stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov k urbanistickej štúdii strediska cestovného ruchu Goralská dedina Osturňa - Spišská Magura. „Možno sa len domnievať, že investor a spracovateľ štúdie nepozná špecifiká obce Osturňa, v opačnom prípade by nebolo možné v tomto prostredí navrhnúť...“ a ideme cez pomlčky. Mestskú zástavbu s využitím architektúry a vonkajšieho vzhľadu spišských trhových miest s replikami fasád domov z Kežmarku, Levoče a ďalších. Vytvorenie nového námestia s alternatívnou budovou kostolíka. Ubytovacie zariadenia do goralských dreveníc s kapacitou tristo lôžok. Výstavbu shopping centra - najnovšej vášne moderného človeka. Vytvorenie sídelného útvaru kúpeľného mesta približne s tisíckou stálych obyvateľov a tisíc prechodných v týždenných turnusoch.

Návrh zaťaženia miestnej komunikácie do tritisíc áut denne. Architektonický návrh nových hotelov, športové kryté objekty ako kolkáreň, bowling, krytá sála na tenis - dva kurty s hľadiskom asi pre päťsto divákov, obchodné centrum s dennou návštevnosťou približne tritisíc ľudí, a to by to obchodné centrum malo ešte aj kompletne presklenú fasádu, aby sa v nej odrážali fasády domov Centra goralskej dediny. Štúdia počítala tiež so zoologickou záhradou, vybudovaním ohrady miestnej lesnej zveri a v zátvorke - jelenej, srnčej, medveďov, líšok, veveričiek a ostatných druhov. Nuž a na záver: Vytvorenie skanzenu s replikami dreveného kostolíka z Malej Frankovej a atrapami starých hrobov so železnými krížmi a nápismi prevzatými z cintorínov horného Spiša.

