Iný kraj, iný mrav. V každom regióne Slovenska platia rôzne zvyky a tradície

BRATISLAVA – V každom regióne na Slovensku platia počas Štedrej večere iné zvyky a tradície. V niektorých rodinách si počas nej pochutia aj na 12 chodoch.

Štedrú večeru v rodine Petra z obce Kurov v okrese Bardejov po modlitbe začínajú jedením strúčiku cesnaku, z ktorého si každý dá malý kúsok.

"Tento zvyk symbolizuje súdržnosť rodiny a zdravie. Po tom si každý z nás pripije malým pohárikom, neskôr idú oblátky s medom, varené slivky a hubová polievka. Po nej nasleduje kapustnica so šošovicou, ďalej varený hrach, pečené ryby na masle, tradičná mačanka, hubová polievka, pirohy plnené sladkou kapustou, vyprážané filé so zemiakovým šalátom a na záver idú "bobaľky" s makom," priblížil priebeh ich Štedrej večere Peter.

Poznamenal, že do každého z hlavných jedál sa v tejto rodine pridáva aj najemno pokrájaná spražená cibuľka na masle. Na štedrovečernom stole musí byť umiestnená aj sklenená nádoba, v ktorej sa nachádza sviečka zapichnutá v zrne. Podľa jeho slov je tento zvyk symbolom toho, aby aj na nasledujúci rok bola bohatá úroda.

V Detve umiestňujú pod obrus do každého rohu mince. "Ide o symbol, ktorého cieľom je, aby bolo v rodine aj v budúcom roku dostatok financií," povedala Jana. Na Orave dávajú ľudia počas tohto dňa na stôl do misy rôzne plodiny a obilniny, ktoré počas roka vypestovali. "Je to symbol, aby sa nášmu gazdovstvu v nasledujúcom roku darilo a zároveň je to poďakovanie za to, čo sa nám za ostatných 12 mesiacov podarilo," povedal Ján z obce Novoť v okrese Námestovo. Na východe Slovenska sa v niektorých rodinách všetkým členom rodiny zaväzujú nohy o stôl. "Má to symbolizovať to, aby rodina bola súdržná," povedala Katarína zo Strážskeho na Zemplíne.

V rodine Silvie zo Zvolena sa dodržiava tradícia s jablkom, ktoré sa má počas večere rozrezať tak, aby bolo vidieť jeho hviezdicu. Podľa jej stavu sa rodina dozvie, aký rok ju čaká. Helena zo Zamaguria poznamenala, že počas tohto dňa platí v ich rodine pôst a prvýkrát sa najedia až počas večere. V okolí Nitry zas viaceré rodiny jedia počas večere "štedrák", teda kysnutý koláč s rôznymi plnkami.

