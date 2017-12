Do Guinessovej knihy rekordov sa zapísala tretí raz. Slovenka je vášnivou zberateľkou servítok

MICHALOVCE – Už dvadsať rokov sa Antónia Kozáková venuje zbieraniu papierových servítok. Za ten čas sa jej zbierka rozrástla na neuveriteľných 92 210 kusov. Je svetovou rekordérkou v tomto odbore – už má tri certifikáty o zápise do Guinessovej knihy rekordov.

Za dvadsať rokov Tonka nazbierala 92 210 servítok a bola trikrát zapísaná do Guinessovej knihy rekordov. Foto archív Zdroj:Facebook/@Antónia Kozáková

„Tejto záľube sa venujem od roku 1997 chcem v tom pokračovať. Keď som začínala, ani som si nemyslela, že mi to prinesie takú veľkú radosť, že sa mi podarí nazbierať také množstvo servítok,“ povedala Antónia Kozáková, ktorej niektorí hovoria aj Servítková Tonka, inak drobné žieňa, z ktorej srší dobrá nálada, elán a pozitívna energia.

Dokonca pod menom Servítková Tonka jej do obce Ruská, okres Michalovce, doručia aj balíky od ľudí, ktorí jej servítkami prispievajú do zbierky. Zbierka sa rokmi rozrastala, a tak Tonka si pre ne zriadila zvláštnu – servítkovú izbu, ktorej hovorí aj moje kráľovstvo.

Tonka získala prvý certifikát Guinessovej knihy rekordov (GWR) v roku 2006 za 21 000 servítok, druhý dostala v roku 2007 za 30 300 a tretí v roku 2012 za 50 000. „Nebolo vôbec ľahké dostať sa do GWR knihy. Bolo za tým naozaj veľa práce, ale nakoniec podarilo sa mi to a tomu som sa veľmi tešila. Plánujem sa ešte do GWR knihy dostať, nie je však určené kedy. Keď budem cítiť, že prišiel ten vhodný čas prihlásiť sa, tak to urobím. Chcem seba samu prekonať,“ povedala Tonka. Hádam tou vhodnou príležitosťou bude nazbieranie 100 000 servítok.

Konkurencia

Tonka nevie, či má vo svete konkurenciu, no ani vtedy by so zbieraním servítok neprestala. Servítky si nielen kupuje, ale objednáva ich aj cez internet. Komunikuje aj s ďalšími zberateľmi zo Slovenska, s ktorými si servítky vymieňa. Kamarátov zberateľov má aj v zahraničí, napríklad v Nórsku, Srbsku, Francúzku i Maďarsku. „Servítky majú svoje čaro a moc a dokážu spájať aj ľudí. Práve vďaka servítkam som spoznala veľa úžasných a slávnych i zaujímavých ľudí, od ktorých sa môžem veľa naučiť a ktorí sa spolu so mnou tešia z mojich úspechov,“ Od niektorých má aj podpisy na servítkach, napríklad od hercov Juraja Loja a Petra Nádasdiho.

„Minulý rok sa mi na servítku podpísal pán prezident Andrej Kiska. Na túto servítku som veľmi hrdá,“ uviedla Tonka. Servítky s podpismi som mala vyložené aj na výstave, ktorá sa konala tento rok v Regionálnom múzeu v Kráľovskom Chlmci. Doposiaľ zorganizovala päť výstav, pričom jedna z nich bola v Harmaneckých papierňach.

Netradičné kusy

Podľa Tonky sú servítky v mnohých smeroch veľmi zaujímavé. Okrem toho, že majú rôzne rozmery, rôznu hrúbku, každá servítka v sebe ukrýva niečo pekné. Ich dizajn sa stále mení a zdokonaľuje. „Vyrábajú sa stále krajšie a krajšie. Teraz sa zameriavam na nie každodenné, ale na výnimočné servítky. V mojej veľkej zbierke možno nájsť rôzne zaujímavé. Napríklad medzi NAJ patria servítka s rozmerom 117cm, alebo najmenšia s rozmerom 8 krát 8 cm. Najstaršie servítky mám z rokov 1940 až 1960,“ priblížila svoju zbierku Tonka. Má v nej servítky s rôznymi motívmi, napríklad aj s portrétom Sisi, Elvisa, Beatles, Marilyn Monroe, iné majú motívy platne, gitary, auta, vlaku, ďalšie sa podobajú na bankovky, na iných sú obrázky z Budapešti, Berlína, Paríža, ale aj z Afriky.

„Sú ešte servítky, ktoré nemám. A to ma inšpiruje, aby som v zbieraní pokračovala. A to ma teší. Výber je obrovsky. Veľmi hľadám servítku s motívom päťuerovky, alebo s obrázkom z Bratislavy,“ prezradila Tonka. Dodala, že aj v budúcnosti chce organizovať výstavy, aby sa podelila s inými ľuďmi o svoju radosť z pekných servítok.

