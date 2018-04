Bratislava nemá jasnú dopravnú sieť. Nesrovnal vidí budúcnosť v električkách

BRATISLAVA – Problém dopravy v hlavnom meste Slovenska sa rieši celým systémom mobility. Budúcnosťou Bratislavy je však podpora koľajovej dopravy. Zdôraznil to v utorok na Realitnom fóre v Bratislave primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal.

Bratislava podľa Konrad nemá jasnú dopravnú sieť, ako si ju definovali na konci 19. storočia iné mestá. Foto archív Zdroj:TASR

Systém mobility v Bratislave podľa neho zahŕňa najmä koľajovú dopravu. "Staviame a rozširujeme električkovú trať, sú to opravy tých existujúcich, napríklad 'v Karlovke', alebo výstavba nových, na koniec Petržalky, chceme dotiahnuť električku až do Vajnôr, pretože tam patrí, chceme dotiahnuť električku až na Bory," priblížil Nesrovnal s tým, že je treba pripojiť na električkovú sieť celý juhovýchodný okruh mesta, Vrakuňu a Podunajské Biskupice.

Hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad vyzdvihla úlohu električiek, ktoré sú podľa nej nosným dopravným systémom a sú mestotvorné. Pripomenula, že v tomto systéme sa musí prehodnotiť Bratislava ako železničný uzol a prepojiť mestskú hromadnú dopravu (MHD) so železnicami. Zároveň dodala, že sa čaká na štúdiu železničného uzla Bratislava, na ktorej participuje aj mesto. "Naozaj, tých vyše 80 kilometrov železničných tratí treba zapojiť čo najintenzívnejšie do dopravnej obsluhy nášho mesta," skonštatovala Konrad. Výsledkom by malo byť, aby vznikali body inklúzií rôznych dopravných prostriedkov, kde človek môže prestúpiť a dostane sa flexibilnejšie do svojho cieľa.

Bratislava podľa Konrad nemá jasnú dopravnú sieť, ako si ju definovali na konci 19. storočia iné mestá. Ako zdôraznila, doprava v hlavnom meste musí mať logiku, jasné napojenia a musí zároveň sledovať trendy, ktoré spočívajú v utíšení dopravy, elektrifikácii obslužnej dopravy a v tom, že doprava už nie je dopravou, ale mobilitou.

TASR

Diskusia