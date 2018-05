Bezpečnostná hrozba? Slovensko "chránia" samozvaní domobranci v maskáčoch

BRATISLAVA - Brániť nás chcú polovojenské čaty - kto nás však obráni pred samozvanou domobranou? Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísal PETER GETTING.

Proti NATO: Na jednej strane chcú spolupracovať s armádou, na druhej demonštrujú a nenávidia našich spojencov aj zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. Zdroj: Jana Čavojská

Partička junákov, ktorí sa pripravujú na vojnu a behajú po lesoch so zbraňami, majú radi Putina a hoci sa to snažia tajiť, na migrantov by vytiahli samopal. Skrátka blázni, ktorí vlastne symbolizujú radikalizáciu celej spoločnosti. Takto nejako vyznievajú chlapci zo združenia Slovenskí Branci (SB) z nového filmu Jana Geberta Až přijde válka. Im však vykreslenie vo filme a v médiách vadí natoľko, že vydávajú jedno vyhlásenie za druhým. Vraj nie sú extrémisti ani fašisti, vraj ich vykresľujú v nesprávnom svetle. Aká je realita? Zaujímajú sa zodpovední o to, čo nám tu nenápadne kvasí, preniká do škôl a chystá sa robiť poriadky?

Deštruktívny jav

„Na katedre archeológie, kde učím, som najstarší a o tom, že Peter Švrček je predstaviteľom Slovenských Brancov, sme sa dozvedeli hneď na začiatku štúdia. Pri medializovaných informáciách si sám kladiem viaceré otázky, či je štát obrazom nejakého poriadku, bezpečnosti, stabilnosti alebo nestačí na plnenie svojho poslania. Funkciu štátu preberajú pre svoje mocenské ciele politické strany a to isté kopírujú niektoré zoskupenia. Protikladné sily v spoločnosti nie sú negatívny jav, ak sa rešpektuje názorová pluralita. Ale ak vznikajú polovojenské zoskupenia, tak je to pre štát deštruktívny jav. Pánovi Švrčkovi som dohováral, že aj my sme sa v detstve hrali s drevenými puškami, ale vysokoškolské časy sme využili na užitočnejšie ciele. Archeológia je pekná a zaujímavá veda a vyžaduje celého človeka. Navyše som podotkol, že my formujeme človeka, ktorý bude - symbolicky povedané - premieňať meče na pluhy, a nie naopak.“

Rozprávame sa s docentom Michalom Slivkom, kapacitou v slovenskej archeológii a historiografii. Dnes je vedec, za ktorým stoja desiatky vykopávok aj skvelých kníh, zarazený zo študenta, ktorý študuje archeológiu v treťom ročníku Filozofickej fakulty na Univerzite Komenského. Peter Švrček patrí údajne k tým lepším žiakom, tento rok má skončiť bakalárske štúdium, problém je však v jeho mimoškolských aktivitách.

Je predsedom združenia SB, zastrešujúceho mladíkov pobehujúcich po lesoch v maskáčoch, trénujúcich vojenskú taktiku a pripravujúcich sa na boj proti „nepriateľovi“ s atrapami zbraní aj s funkčnými puškami. Už od svojho vzniku v roku 2012 SB vzbudzujú celý rad znepokojivých otázok.

