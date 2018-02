Babišov výpredaj: Český premiér sa na Slovensku zbavuje majetkov

BRATISLAVA - Penzión v Nízkych Tatrách či kaštieľ v Cíferi. Aj tieto nehnuteľnosti na Slovensku vlastní spoločnosť, ktorej akcionárom je česká firma.

Miliardár slovenského pôvodu nehnuteľnosť v obci pri Bratislave vlastní od deväťdesiatych rokov minulého tisícročia. Zdroj:TASR/AP

Väzby rodeného Slováka, dnes známeho miliardára a českého premiéra v demisii Andreja Babiša s jeho rodnou krajinou sú stále pevné. Nielen prostredníctvom majetku, ktorý vlastní v obci Borinka pri Bratislave, kde mu okrem rodinného domu a záhrady patrí zaujímavo umiestnený lán ornej pôdy. Cez sieť rôznych firiem a spriaznených ľudí Andrej Babiš rozvíja na Slovensku aj podnikateľské aktivity. Napríklad v cestovnom ruchu, napísal týždenník PLUS 7 DNÍ.

V obci Mýto pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách prevádzkuje spoločnosť Istrochem Reality, spájaná práve s týmto českým politikom, útulný penzión, ktorý najmä v zime využívajú školy na lyžiarske výcviky dotované štátom. Spoločnosť je aj vlastníkom priemyselného areálu v obci Cífer. Jeho súčasťou je malebný kaštieľ s rozľahlým parkom zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Celý areál je na predaj, rovnako ako rodinný dom Andreja Babiša v Borinke.

Miliardár slovenského pôvodu nehnuteľnosť v obci pri Bratislave vlastní od deväťdesiatych rokov minulého tisícročia. Podľa miestnych ľudí si ju zaobstaral ešte v čase, keď vážne uvažoval, že sa v Borinke usadí. Zdá sa však, že rodinný dom a okolitá záhrada poriadne dlho chátrajú. Na nehnuteľnosti dokonca už niekoľko rokov visí tabuľa, že je na predaj, či však naozaj, je otázne. Na čísle, ktoré je tam uvedené, nikto nedvíha a žiadnej reakcie sme sa nedočkali

ani na zaslanú SMS. Nie je teda známe, koľko finančných prostriedkov by si mal záujemca o Babišov majetok v Borinke pripraviť.

Na predaj: Rodinný dom v Borinke je v zlom stave. Koľko zaň Andrej Babiš pýta, nevedno, keďže na uvedenom čísle nikto nedvíha. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Jasné nie je ani to, či sa český premiér chce v obci pri Bratislave zbaviť aj zhruba pol hektára ornej pôdy, ktorú tam vlastní. Nachádza sa totiž na lukratívnom mieste. V budúcnosti by cez tento pozemok pokojne mohol prechádzať obchvat diaľnice D4.

Znalci miestnych pomerov dokonca tvrdia, že pole si Andrej Babiš v minulosti kupoval práve preto, že mal informácie o možnej výstavbe spomínaného cestného úseku. Podľa Mateja Ondreja z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo „Národná diaľničná spoločnosť, a. s., má túto stavbu stále zahrnutú v pláne výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“. Ak by sa teda niekedy v budúcnosti štát skutočne rozhodol, že diaľnica D4 bude prechádzať aj katastrom obce Borinka, Andrej Babiš by svoju investíciu z minulosti mohol niekoľkonásobne zúročiť.

Nekúpite kaštieľ?

Čo sa nehnuteľností spájaných s českým premiérom, respektíve jemu blízkych firiem na Slovensku, týka, jedna zaujímavá je na predaj aj v obci Cífer pri Trnave. Ide o bývalý areál hydinárskych závodov. Jeho súčasťou je veľký kaštieľ z druhej polovice 18. storočia spolu s rozľahlým parkom. Hoci areál nepôsobí príliš vábne, kaštieľ zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok vyvolá v romantickej duši veru kadejaké predstavy. Keď sa k tomu pridá pohľad do čarokrásneho parku plného srniek, človeku až srdce stisne a na jazyk sa mu tlačí otázka, prečo nehnuteľnosť nechal vlastník schátrať.

Kaštieľ: Objekt z druhej polovice 18. storočia je súčasťou areálu v obci Cífer. V súčasnosti je na predaj. Zdroj: TONY STEFUNKO

Majetok patrí bratislavskej spoločnosti Istrochem Reality, koľko zaň pýta peňazí, odmieta prezradiť. „Areál v obci Cífer predávame ako nepotrebný, a to za trhovú cenu, ktorá je rádovo v státisícoch eur. Presnú cenu sa dozvie len vážny záujemca,“napísala nám za spoločnosť asistentka riaditeľa Judita Haneszová.

Zaujímavé prepojenie

Firma vlastní a prevádzkuje aj penzión v Nízkych Tatrách, konkrétne v obci Mýto pod Ďumbierom v okrese Brezno. „Vlastníme a prevádzkujeme ho už od roku 2008. Slúži prevažne ako rekreačný objekt pre zamestnancov spoločností z koncernu Agrofert, ale i pre ďalších hostí,“ dala nám vedieť Judita Hane­zsová z Istrochemu Reality.

V súvislosti s touto spoločnosťou stojí za zmienku, že od mája 2014 je jej jediným akcionárom česká firma SynBiol, ktorej šéf predstavenstva aj predseda dozornej rady sú blízki spolupracovníci Andreja Babiša. Súčasťou holdingu SynBiol je firma vlastniaca kontroverzné Čapí hnízdo v Českej republike. Ide o rekreačný areál, na ktorého výstavbu prispelo dotáciou takmer 50 miliónov českých korún európske spoločenstvo, a prípad riešila protikorupčná jednotka OLAF. Po skončení vyšetrovania je jedným z trestne stíhaných Andrej Babiš.

Columbova žena

V súvislosti s penziónom v Mýte pod Ďumbierom však zaujme ešte jedna informácia - v minulosti ho spoluvlastnila prvá manželka súčasného českého premiéra Beatrice Babišová. Bolo to v rokoch 1994 až 1999 a odvtedy akoby sa po nej zem zľahla. Možno práve preto sa o nej hovorí ako o Columbovej žene.

Penzión: Nachádza sa v Mýte pod Ďumbierom. Vlastní a prevádzkuje ho firma, ktorej akcionára v Českej republike spájajú s kauzou Čapí hnízdo. Zdroj: TONY STEFUNKO

Pri Andrejovi Babišovi stála v časoch, keď začal rozbiehať prvý miliónový biznis, napriek tomu nikto nevie, ako dnes šesťdesiatdvaročná lekárka Beatrice vyzerá a kde trávi väčšinu času. Netušia to ani jej poslední bratislavskí susedia. „Nikdy sme ju nevideli ani nevieme, kde teraz je. V tomto dome, ktorý je písaný na ňu, býva jej brat. Aj keď sme sa s ňou ako s majiteľkou chceli spojiť, všetko išlo cez neho,“ dozvedeli sme sa v zastrčenej uličke na bratislavských Vinohradoch, kde stojí Babišovej vila.

Tichý predaj

S Beatrice, ktorá je dnes v dôchodkovom veku, sa Andrej Babiš zoznámil na vychýrenom bratislavskom gymnáziu na Tomášikovej. Obaja tam študovali, ale dohromady sa dali neskôr a splodili spolu dnes už dospelé deti Adrianu (38) a Andreja (34). Babišovci žili v Devínskej Novej Vsi, kde si miliardár, ako rád v rozhovoroch uvádza, svojpomocne postavil rodinný dom. Predal ho pred vyše desiatimi rokmi, pravdepodobne po rozvode s Beatrice. Tej však zostala v hlavnom meste spomenutá vila. Dom s rozlohou 170 štvorcových metrov, ktorý stojí v lukratívnej lokalite.

Zbavila sa majetku: Túto vilu exmanželka Andreja Babiša predala nedávno, v Bratislave už nevlastní žiadnu nehnuteľnosť. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Nepamätáme si, že by tu vôbec niekedy bývala. Kúpili to pravdepodobne ešte s Babišom a potom to prenajímali. Raz jedným, raz druhým,“povedali nám pamätníci, ktorí na tej istej ulici žijú „už večnosť“. „Keď sa rozviedli, asi to zostalo Beatrice. Posledné roky tu býval jej brat Igor, ktorý zatiaľ niekde inde staval dom.“

Babišov bratislavský švagor, ktorý sa, mimochodom, živí ako taxikár, svoje nové hniezdo medzičasom asi dokončil. Nedávno sa totiž Beatrice rozhodla, že nehnuteľnosti, ktorú obýval, sa zbaví. „Prebehlo to v tichosti. Dali nižšiu cenu, asi niečo pod 400-tisíc, a hneď sa to predalo. Nestihli to ani vymaľovať,“ prezradili nám miestni.

Informácie, ktoré si medzi sebou susedia šepkajú, nám napokon potvrdil Babišovej brat. „Pokiaľ viem, tak sa to predalo,“ vravel Igor Adamovič, keď sme sa s ním telefonicky spojili. Sprostredkovať nám stretnutie s jeho utajovanou sestrou však odmietol. „Tú nenájdete, je mimo. Má aj zdravotné starosti. Aj všelijaké iné. Nekomunikuje s nikým,“ ospravedlnil Beatrice, ktorá sa po­dľa indícií nemusí nachádzať ani na Slovensku. Kde však je, neupresnil.

Dobrá investícia: Andrej Babiš túto pôdu v obci Borinka údajne kupoval, keď získal informácie, že by tadiaľ mohol viesť obchvat diaľnice D4. Zdroj: Július Dubravay

Najasná minulosť

Rodák z Bratislavy, ktorý dodnes hovorí „čechoslovenčinou“, sa v týchto dňoch ocitol na titulných stránkach novín v súvislosti s kauzou, ktorá sa ťahá už niekoľko rokov. Andrej Babiš sa súdil s Ústavom pamäti národa (ÚPN), ktorý zverejnil zväzky ŠtB a v nich figuruje aj meno najbohatšieho Slováka a jedného z najvplyvnejších českých politikov. Krajský súd pôvodne rozhodol v prospech súčasného českého „premiéra v demisii“, situáciu však zvrátilo rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré zrušilo pôvodné rozhodnutia súdov, keďže ÚPN nemá byť žalovanou stranou. Po odvolaní na Krajský súd v Bratislave jeho senát Babišovu žalobu zamietol.

